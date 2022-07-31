В Челябинской области рецидивисты изнасиловали 13-летнюю девочку

01 августа 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

Оба подозреваемых задержаны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Верхнем Уфалее (Челябинская область) 13-летняя девочка стала жертвой изнасилования со стороны двоих мужчин. Подозреваемых задержали спустя сутки, они оказались ранее неоднократно судимы, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Девочку изнасиловали двое неизвестных вечером в частном секторе города на улице Фокина, где она живет. По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 37-летний и 35-летний ранее судимые за совершение умышленных тяжких преступлений мужчины, судимости не погашены, один из подозреваемых состоит до 2030 года под административным надзором», — рассказал источник. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Оба водворены в ИВС. Решается вопрос о заключении их под стражу. В пресс-службу Следственного управления СКР направлен запрос. Ответ к моменту публикации материала не поступил.

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) 13-летняя девочка стала жертвой изнасилования со стороны двоих мужчин. Подозреваемых задержали спустя сутки, они оказались ранее неоднократно судимы, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Девочку изнасиловали двое неизвестных вечером в частном секторе города на улице Фокина, где она живет. По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 37-летний и 35-летний ранее судимые за совершение умышленных тяжких преступлений мужчины, судимости не погашены, один из подозреваемых состоит до 2030 года под административным надзором», — рассказал источник. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Оба водворены в ИВС. Решается вопрос о заключении их под стражу. В пресс-службу Следственного управления СКР направлен запрос. Ответ к моменту публикации материала не поступил.