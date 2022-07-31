Жители Кургана обеспокоены состоянием Галкинского путепровода, известного как Чеховский мост. В конструкции объекта курганцы заметили трещины и глубокие провалы. Об этом говорится в местных telegram-каналах.
«Трещины в несущей ферме Чеховского моста и подмытый провал. Как бы не случилась беда. Осталось только закрыть еще один мост в городе», — пишет анонимный пользователь в telegram-канале «Реальный Курган». В комментариях в telegram-канале «ЧП Курган» жители переживают, что при ремонте Чеховского моста попасть в центр из других районов будет сложнее.
По данным сайта госзакупок, к 1 апреля генеральный проектировщик ООО «Нил Трансмост» разработал проектную документацию на ремонт городского путепровода через железнодорожные пути на км 355 ПК10 («Чеховский») линии Екатеринбург-Курган (Галкинский переезд). Заказчик в лице МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Курган» претензий не имеет, работы выполнены в срок, говорится в отчете.
По вопросу ремонта Галкинского переезда URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации ответ не поступил.
До этого URA.RU писало, что в Курганской области открыли движение по объездной дороге рядом с ремонтируемым мостом через реку Мендеря на трассе Курган-Тюмень. Ранее жители Белозерского района публиковали снимки, как на объездной работники укладывают асфальт.
Курганец сфотографировал глубокий провале в основании Чеховского путепровода
telegram-канал «Реальный Курган»
Помимо провалов, курганцы сообщают о трещинах и сколах бетонных конструкций
telegram-канал «Реальный Курган»
По словам пользователей, провалы в плитах встречаются в нескольких местах на объекте
telegram-канал «Реальный Курган»
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Жители Кургана обеспокоены состоянием Галкинского путепровода, известного как Чеховский мост. В конструкции объекта курганцы заметили трещины и глубокие провалы. Об этом говорится в местных telegram-каналах. «Трещины в несущей ферме Чеховского моста и подмытый провал. Как бы не случилась беда. Осталось только закрыть еще один мост в городе», — пишет анонимный пользователь в telegram-канале «Реальный Курган». В комментариях в telegram-канале «ЧП Курган» жители переживают, что при ремонте Чеховского моста попасть в центр из других районов будет сложнее. По данным сайта госзакупок, к 1 апреля генеральный проектировщик ООО «Нил Трансмост» разработал проектную документацию на ремонт городского путепровода через железнодорожные пути на км 355 ПК10 («Чеховский») линии Екатеринбург-Курган (Галкинский переезд). Заказчик в лице МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Курган» претензий не имеет, работы выполнены в срок, говорится в отчете. По вопросу ремонта Галкинского переезда URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU писало, что в Курганской области открыли движение по объездной дороге рядом с ремонтируемым мостом через реку Мендеря на трассе Курган-Тюмень. Ранее жители Белозерского района публиковали снимки, как на объездной работники укладывают асфальт.