В Зауралье открыли объезд аварийного моста трассы Курган — Тюмень

Движение по объездной дороге у ремонтируемого моста через реку Мендеря на трассе Курган — Тюмень открыто. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из подписчиков.
«Объездная открыта. Проехать можно. Видно, что ремонтные работы продолжаются», — сообщил подписчик, не пожелавший назвать свое имя.
URA.RU писало ранее, что жители Белозерского района (Курганская область) рассказывали — на объездной дороге у ремонтируемого моста идут работы по укладке асфальта. Фотодоказательство с места событий появилась в соцсетях. Временное ограничение движения по трассе потребовалось ввести из-за предаварийной ситуации, связанной с возможным разрушением несущих конструкций во время работ по капитальному ремонту мостового сооружения.
Протяженность объездной дороги с реверсивным движением — 250 метров. Ее построил подрядчик, осуществляющий капитальный ремонт моста — ООО «Уралпром».
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Движение по объездной дороге у ремонтируемого моста через реку Мендеря на трассе Курган — Тюмень открыто. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из подписчиков. «Объездная открыта. Проехать можно. Видно, что ремонтные работы продолжаются», — сообщил подписчик, не пожелавший назвать свое имя. URA.RU писало ранее, что жители Белозерского района (Курганская область) рассказывали — на объездной дороге у ремонтируемого моста идут работы по укладке асфальта. Фотодоказательство с места событий появилась в соцсетях. Временное ограничение движения по трассе потребовалось ввести из-за предаварийной ситуации, связанной с возможным разрушением несущих конструкций во время работ по капитальному ремонту мостового сооружения. Протяженность объездной дороги с реверсивным движением — 250 метров. Ее построил подрядчик, осуществляющий капитальный ремонт моста — ООО «Уралпром».