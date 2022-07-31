31 июля 2022

В Зауралье открыли объезд аварийного моста трассы Курган — Тюмень

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В середине июля в Курганской области перекрыли подъезд к Тюмени из-за аварийного состояния моста через реку Мендеря (архивное фото) Фото:

Движение по объездной дороге у ремонтируемого моста через реку Мендеря на трассе Курган — Тюмень открыто. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из подписчиков.

«Объездная открыта. Проехать можно. Видно, что ремонтные работы продолжаются», — сообщил подписчик, не пожелавший назвать свое имя.

URA.RU писало ранее, что жители Белозерского района (Курганская область) рассказывали — на объездной дороге у ремонтируемого моста идут работы по укладке асфальта. Фотодоказательство с места событий появилась в соцсетях. Временное ограничение движения по трассе потребовалось ввести из-за предаварийной ситуации, связанной с возможным разрушением несущих конструкций во время работ по капитальному ремонту мостового сооружения.

Протяженность объездной дороги с реверсивным движением — 250 метров. Ее построил подрядчик, осуществляющий капитальный ремонт моста — ООО «Уралпром».

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Движение по объездной дороге у ремонтируемого моста через реку Мендеря на трассе Курган — Тюмень открыто. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из подписчиков. «Объездная открыта. Проехать можно. Видно, что ремонтные работы продолжаются», — сообщил подписчик, не пожелавший назвать свое имя. URA.RU писало ранее, что жители Белозерского района (Курганская область) рассказывали — на объездной дороге у ремонтируемого моста идут работы по укладке асфальта. Фотодоказательство с места событий появилась в соцсетях. Временное ограничение движения по трассе потребовалось ввести из-за предаварийной ситуации, связанной с возможным разрушением несущих конструкций во время работ по капитальному ремонту мостового сооружения. Протяженность объездной дороги с реверсивным движением — 250 метров. Ее построил подрядчик, осуществляющий капитальный ремонт моста — ООО «Уралпром».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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