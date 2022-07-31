В Зауралье открыли объезд аварийного моста трассы Курган — Тюмень 01 августа 2022 в 01:01 Размер текста - 17 + В середине июля в Курганской области перекрыли подъезд к Тюмени из-за аварийного состояния моста через реку Мендеря (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Движение по объездной дороге у ремонтируемого моста через реку Мендеря на трассе Курган — Тюмень открыто. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из подписчиков. «Объездная открыта. Проехать можно. Видно, что ремонтные работы продолжаются», — сообщил подписчик, не пожелавший назвать свое имя. URA.RU писало ранее, что жители Белозерского района (Курганская область) рассказывали — на объездной дороге у ремонтируемого моста идут работы по укладке асфальта. Фотодоказательство с места событий появилась в соцсетях. Временное ограничение движения по трассе потребовалось ввести из-за предаварийной ситуации, связанной с возможным разрушением несущих конструкций во время работ по капитальному ремонту мостового сооружения. Протяженность объездной дороги с реверсивным движением — 250 метров. Ее построил подрядчик, осуществляющий капитальный ремонт моста — ООО «Уралпром». Движение по объездной дороге у ремонтируемого моста через реку Мендеря на трассе Курган — Тюмень открыто. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из подписчиков. «Объездная открыта. Проехать можно. Видно, что ремонтные работы продолжаются», — сообщил подписчик, не пожелавший назвать свое имя. URA.RU писало ранее, что жители Белозерского района (Курганская область) рассказывали — на объездной дороге у ремонтируемого моста идут работы по укладке асфальта. Фотодоказательство с места событий появилась в соцсетях. Временное ограничение движения по трассе потребовалось ввести из-за предаварийной ситуации, связанной с возможным разрушением несущих конструкций во время работ по капитальному ремонту мостового сооружения. Протяженность объездной дороги с реверсивным движением — 250 метров. Ее построил подрядчик, осуществляющий капитальный ремонт моста — ООО «Уралпром». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям