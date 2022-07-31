На трассе Курган — Тюмень начали асфальтировать объездной путь. Фото

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, ремонт автодороги, трасса челябинск курган
На объездном пути у проблемного курганского моста кладут асфальт Фото:

Жители Белозерского района (Курганская область) сообщили в соцсетях, что на объездной дороге у ремонтируемого моста через речку «Мендеря» на трассе Курган — Тюмень начались работы по укладке асфальта. Информация и фотография с места работ появилась в паблике «ИС Белозерское» соцсети «ВКонтакте».

«Утро, 31.07.2022. Первый слой асфальта положен на объездной дороге возле места Мендеря на федеральной трассе Курган — Тюмень», — информирует паблик, ссылаясь на сообщество «Белозерское». На фотоснимке видно, что на участке работает дорожная техника.

Жители района ждут, когда на месте объезда положат второй асфальтирующий слой и установят необходимые ограждения. Согласно комментариям пользователей соцсетей, на 10 часов утра (мст) движение по объезду еще было закрыто.

Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве Курганской области рассказали о строительстве объезда у ремонтируемого объекта. Также стало известно, когда подрядчик собирается завершить капитальный ремонт моста на тюменской трассе.

На объездном участке у речки Мендеря на трассе Курган — Тюмень кладут первый слой асфальта
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Жители Белозерского района (Курганская область) сообщили в соцсетях, что на объездной дороге у ремонтируемого моста через речку «Мендеря» на трассе Курган — Тюмень начались работы по укладке асфальта. Информация и фотография с места работ появилась в паблике «ИС Белозерское» соцсети «ВКонтакте». «Утро, 31.07.2022. Первый слой асфальта положен на объездной дороге возле места Мендеря на федеральной трассе Курган — Тюмень», — информирует паблик, ссылаясь на сообщество «Белозерское». На фотоснимке видно, что на участке работает дорожная техника. Жители района ждут, когда на месте объезда положат второй асфальтирующий слой и установят необходимые ограждения. Согласно комментариям пользователей соцсетей, на 10 часов утра (мст) движение по объезду еще было закрыто. Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве Курганской области рассказали о строительстве объезда у ремонтируемого объекта. Также стало известно, когда подрядчик собирается завершить капитальный ремонт моста на тюменской трассе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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