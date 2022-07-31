На трассе Курган — Тюмень начали асфальтировать объездной путь. Фото

31 июля 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

На объездном пути у проблемного курганского моста кладут асфальт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Белозерского района (Курганская область) сообщили в соцсетях, что на объездной дороге у ремонтируемого моста через речку «Мендеря» на трассе Курган — Тюмень начались работы по укладке асфальта. Информация и фотография с места работ появилась в паблике «ИС Белозерское» соцсети «ВКонтакте». «Утро, 31.07.2022. Первый слой асфальта положен на объездной дороге возле места Мендеря на федеральной трассе Курган — Тюмень», — информирует паблик, ссылаясь на сообщество «Белозерское». На фотоснимке видно, что на участке работает дорожная техника. Жители района ждут, когда на месте объезда положат второй асфальтирующий слой и установят необходимые ограждения. Согласно комментариям пользователей соцсетей, на 10 часов утра (мст) движение по объезду еще было закрыто. Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве Курганской области рассказали о строительстве объезда у ремонтируемого объекта. Также стало известно, когда подрядчик собирается завершить капитальный ремонт моста на тюменской трассе. На объездном участке у речки Мендеря на трассе Курган — Тюмень кладут первый слой асфальта фото: VK «Инцидент Курган»

Жители Белозерского района (Курганская область) сообщили в соцсетях, что на объездной дороге у ремонтируемого моста через речку «Мендеря» на трассе Курган — Тюмень начались работы по укладке асфальта. Информация и фотография с места работ появилась в паблике «ИС Белозерское» соцсети «ВКонтакте». «Утро, 31.07.2022. Первый слой асфальта положен на объездной дороге возле места Мендеря на федеральной трассе Курган — Тюмень», — информирует паблик, ссылаясь на сообщество «Белозерское». На фотоснимке видно, что на участке работает дорожная техника. Жители района ждут, когда на месте объезда положат второй асфальтирующий слой и установят необходимые ограждения. Согласно комментариям пользователей соцсетей, на 10 часов утра (мст) движение по объезду еще было закрыто. Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве Курганской области рассказали о строительстве объезда у ремонтируемого объекта. Также стало известно, когда подрядчик собирается завершить капитальный ремонт моста на тюменской трассе.