Тюмень не попала в топ рейтинга регионов по доступности бензина

В среднем тюменец может купить 1081 литров бензина в месяц
Жители Тюменской области могут в месяц приобрести на среднюю зарплату 1081 литров бензина. Рейтинг регионов РФ по доступности топлива составили аналитики РИА «Новости». Тюменская область оказалась в нем на 16 месте.
«Тюменская область — 1081 литров бензина, 16 место», — указано в публикации. В исследовании учитывался объем бензина марки АИ — 92, который можно приобрести в регионе на среднемесячную зарплату.
Первое место в рейтинге занял ЯНАО — здесь на зарплату можно 2380 литров топлива. В топ-3 также вошли Москва (2110 литров) и Чукотский автономный округ (1920 литров). На последнем месте рейтинга оказалась Ингушетия с показателем 570 литров.
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