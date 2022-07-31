31 июля 2022
29 июля 2022

Тюмень не попала в топ рейтинга регионов по доступности бензина

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем тюменец может купить 1081 литров бензина в месяц Фото:

Жители Тюменской области могут в месяц приобрести на среднюю зарплату 1081 литров бензина. Рейтинг регионов РФ по доступности топлива составили аналитики РИА «Новости». Тюменская область оказалась в нем на 16 месте.

«Тюменская область — 1081 литров бензина, 16 место», — указано в публикации. В исследовании учитывался объем бензина марки АИ — 92, который можно приобрести в регионе на среднемесячную зарплату.

Первое место в рейтинге занял ЯНАО — здесь на зарплату можно 2380 литров топлива. В топ-3 также вошли Москва (2110 литров) и Чукотский автономный округ (1920 литров). На последнем месте рейтинга оказалась Ингушетия с показателем 570 литров.

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Жители Тюменской области могут в месяц приобрести на среднюю зарплату 1081 литров бензина. Рейтинг регионов РФ по доступности топлива составили аналитики РИА «Новости». Тюменская область оказалась в нем на 16 месте. «Тюменская область — 1081 литров бензина, 16 место», — указано в публикации. В исследовании учитывался объем бензина марки АИ — 92, который можно приобрести в регионе на среднемесячную зарплату. Первое место в рейтинге занял ЯНАО — здесь на зарплату можно 2380 литров топлива. В топ-3 также вошли Москва (2110 литров) и Чукотский автономный округ (1920 литров). На последнем месте рейтинга оказалась Ингушетия с показателем 570 литров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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