В Косово стянули броневики, чтобы «разобраться» с сербами

Приштина хотела спровоцировать вооруженный конфликт с Белградом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово

Полицейские самопровозглашенной республики Косово хотели «разобраться» с находившимися на этой территории сербами, для этого была стянута тяжелая техника. Такое заявление сделал директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович.

«Цель состояла в том, чтобы вторгнуться на север Косово и Метохии. И разобраться с сербским народом, который защищает свободу передвижения и свое право на выживание там», — его слова приводит Радио и телевидение Сербии.

Таким образом, по словам Петковича, Приштина хотела спровоцировать конфликт. Также Приштина «перебросила сотни единиц бронетехники и вооруженных солдат» на базу «Бельведер» на север Косово.

Конфликт между двумя территориями обострился после того, как Косово в одностороннем порядке попыталось ввести запрет на сербские документы и автомобильные номера. Изначально планировалось, что новые правила начнут действовать с 1 августа, отмечает ОТР. Однако после случившихся в ночь на 1 августа вооруженных столкновений это решение было отложено на месяц — до 1 сентября, пишет «Национальная служба новостей».