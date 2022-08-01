Что происходит на границе Сербии и Косово: последние новости

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвиняют друг друга в разжигании конфликта. Однако в Косово на месяц отложили новые правила для сербов, из-за которых и возникла напряженность. URA.RU публикует главные новости о конфликте.
- На границе Сербии и Косово начались локальные стычки, были слышны сигналы воздушной тревоги. На трассах установили баррикады, а армия Сербии была приведена в состояние повышенной боевой готовности;
- Полиция Косово сообщила о выстрелах в сторону ее сотрудников. Часть выстрелов была в сторону полицейских подразделений;
- В Минобороны Сербии уже заявили, что армия не была на территории Косово и Метохии, и вся информация подобного рода является ложной. При этом президент Александр Вучич отмечал, что власти самопровозглашенного государства готовятся к спецоперации против сербов;
- Российская сторона уже отреагировала на случившееся. Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что США и ЕС провоцируют Косово на агрессию по отношению к соседу. По ее словам, посредническая миссия Евросоюза по урегулированию конфликта провалилась. Вучич поблагодарил Россию за оказанную поддержку;
- Украина также не осталась в стороне из-за конфликта. В случае, если Сербия зайдет на территорию в Косово, украинская армия готова встать на защиту последней, такое заявление сделал украинский депутат Алексей Гончаренко;
- Позже премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти напрямую обвинил президента Сербии в провокации. Также он назвал правительство Косово «демократичным и прогрессивным». В ответ на это глава правительства Сербии Ана Брнабич уточнила, что сам Курти «больше всех ответственен за эскалацию ситуации в регионе»;
- Североатлантический альянс может вмешаться в сложившуюся ситуацию на севере Косово. Альянс также надеется на мирное решение проблемы и диалог властей двух территорий;
Столкновения начались на границе Сербии и Косово ночью 31 июля. Причиной стало то, что с 1 августа у всех сербов, находящихся на территории непризнанной Россией республики Косово, должны были требовать временные удостоверения личности, а для граждан с сербскими документами и номерами въезд на эту территорию должен был быть закрыт с 1 августа, передает телеканал 360. После начавшегося конфликта в Косово было принято решение отложить введение этих правил. Теперь ограничения для сербов сняты еще на месяц — до 1 сентября, уточняет Nation News.