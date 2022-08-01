Что происходит на границе Сербии и Косово: последние новости

Столкновения начались на границе Сербии и Косово ночью 31 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвиняют друг друга в разжигании конфликта. Однако в Косово на месяц отложили новые правила для сербов, из-за которых и возникла напряженность. URA.RU публикует главные новости о конфликте.

Столкновения начались на границе Сербии и Косово ночью 31 июля. Причиной стало то, что с 1 августа у всех сербов, находящихся на территории непризнанной Россией республики Косово, должны были требовать временные удостоверения личности, а для граждан с сербскими документами и номерами въезд на эту территорию должен был быть закрыт с 1 августа, передает телеканал 360. После начавшегося конфликта в Косово было принято решение отложить введение этих правил. Теперь ограничения для сербов сняты еще на месяц — до 1 сентября, уточняет Nation News.