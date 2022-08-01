НАТО причастна к конфликту Сербии и Косово, считают в соцсетях (архивное фото)
новость из сюжетаОбострение конфликта Сербии и Косово
В социальных сетях люди начали делиться своим мнением о ситуации на границе Сербии и Косово. Комментаторы воодушевленно поддерживают сторону Сербии и считают, что провокатором является Косово, а соучастниками конфликта США и НАТО.
Раннее URA.RU сообщало, что на границе Косово планировалось с 1 августа перестать признавать сербские документы. На границе Сербии и Косово начались локальные стычки, звучат сигналы воздушной тревоги, на трассах строят баррикады, а армия Сербии была приведена в состояние повышенной боевой готовности.
«США и НАТО исчадия ада на Земле. Постоянно разжигают войны и гибель людей», — поделился один из комментаторов своим мнением на под постом новости URA.RU.
Комментатор считает, что виновны обе стороны
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