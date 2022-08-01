В соцсетях обвинили НАТО в разжигании конфликта Сербии и Косово. «Исчадие ада на Земле»

01 августа 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

НАТО причастна к конфликту Сербии и Косово, считают в соцсетях (архивное фото) Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово В социальных сетях люди начали делиться своим мнением о ситуации на границе Сербии и Косово. Комментаторы воодушевленно поддерживают сторону Сербии и считают, что провокатором является Косово, а соучастниками конфликта США и НАТО. Раннее URA.RU сообщало, что на границе Косово планировалось с 1 августа перестать признавать сербские документы. На границе Сербии и Косово начались локальные стычки, звучат сигналы воздушной тревоги, на трассах строят баррикады, а армия Сербии была приведена в состояние повышенной боевой готовности. «США и НАТО исчадия ада на Земле. Постоянно разжигают войны и гибель людей», — поделился один из комментаторов своим мнением на под постом новости URA.RU. Комментатор считает, что виновны обе стороны скриншот Telegram Пользователи поддерживают сербов скриншот «ВКонтакте» Читатели URA.RU считают, что Косово — Сербская земля скриншот сайт URA.RU Некоторые считают, что Косово может потерпеть поражение скриншот сайт URA.RU Пользователь Виктория уверена, что Косово притесняет Сербию скриншот сайт URA.RU скриншот сайт URA.RU Россию хотят настроить против Сербии, считают некоторые читатели скриншот сайт URA.RU Пользователи активно выступают за Сербию скриншот сайт URA.RU

В социальных сетях люди начали делиться своим мнением о ситуации на границе Сербии и Косово. Комментаторы воодушевленно поддерживают сторону Сербии и считают, что провокатором является Косово, а соучастниками конфликта США и НАТО. Раннее URA.RU сообщало, что на границе Косово планировалось с 1 августа перестать признавать сербские документы. На границе Сербии и Косово начались локальные стычки, звучат сигналы воздушной тревоги, на трассах строят баррикады, а армия Сербии была приведена в состояние повышенной боевой готовности. «США и НАТО исчадия ада на Земле. Постоянно разжигают войны и гибель людей», — поделился один из комментаторов своим мнением на под постом новости URA.RU.