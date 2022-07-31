Шестилетний ребенок серьезно пострадал в казанском фонтане (фото из архива) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Шестилетнему ребенку из Краснотурьинска (Свердловская область) оторвало три пальца в поющем фонтане в Казани. Как рассказал отец мальчика Владислав Ремизов, два пальца удалось спасти, а третий врачи были вынуждены ампутировать.

Семья Ремизовых поехала в Татарстан в отпуск. В Казани свердловчане отправились на прогулку в парк Горького, где работают поющие фонтаны. Старший сын Ремизовых бегал среди фонтанов вместе с другими детьми, пока неожиданно не упал и не закричал. Оказалось, мальчику оторвало пальцы на ноге.

«Три пальца посередине [ноги] просто лежали. Он схватился за ногу, а пальцы — было видно, что разрезаны. Я побежал, схватил его, он был в шоке. Кричал, плакал, ему было больно. Я понимал, что его пальцы просто держу в руке. Потому что они на одной коже висели», — рассказал отец ребенка журналистам Mash Iptash.

В больнице мальчику постарались пришить пальцы, однако прижились только два. Третий медики ампутировали. Родители обращались в компанию, которая обслуживает фонтаны, однако там Ремизовым дали 30 тысяч рублей и отказались что-либо делать с фонтанами. Больше всего пострадавших удивила администрация парка: там, по словам отца, мальчику пообещали бесплатное мороженое и пригласили прийти еще раз.

Как сообщили в следственном управлении СК по Татарстану, по данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют подробности случившегося. Проверку организовала и республиканская прокуратура.