Синоптики рассказали, когда в ХМАО пройдет жара

01 августа 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

В ХМАО солнечная погода без дождей продлится до выходных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тридцатиградусная жара без осадков в ХМАО продержится всю рабочую неделю. А в выходные в регион придут похолодание и дожди. Соответствующий прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «2 августа ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура днем +21, +26 градусов. 3 августа преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, днем по восточной половине порывы до 12 м/с. Температура днем +25, +30 градусов. 4 августа преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, днем по восточной половине порывы до 12 м/с. Температура днем +25,+30 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода» в Ханты-Мансийске до субботы будет солнечная погода без осадков. Средняя температура днем составит 22-28 градусов тепла. В субботу ожидается дождь с грозой, температура опустится до +23 градусов. Ветер с силой до 8 м/с.

В Сургуте средняя температура днем составит 21-27 градусов тепла. До конца недели ожидается солнечная погода без осадков, в субботу синоптики прогнозируют небольшой дождь. Порывы ветра до 8 м/с.

В Нижневартовске также будет ясная погода без осадков. Днем средняя температура составит 21-27 градусов выше нуля. В субботу ожидается небольшой дождь и ветер с порывами до 8 м/с.

Тридцатиградусная жара без осадков в ХМАО продержится всю рабочую неделю. А в выходные в регион придут похолодание и дожди. Соответствующий прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «2 августа ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура днем +21, +26 градусов. 3 августа преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, днем по восточной половине порывы до 12 м/с. Температура днем +25, +30 градусов. 4 августа преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, днем по восточной половине порывы до 12 м/с. Температура днем +25,+30 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.