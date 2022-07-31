Пермский парашютист получил травму во время показательных прыжков

Группа парашютистов принимала участие в праздновании дня села Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В селе Березовка Пермского края парашютист получил травму во время показательных выступлений на праздновании дня села. Мужчина был доставлен на лечение в Пермь, написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пермячка Мария Кадебская, принимавшая участие в празднике.

«Дорогие друзья, все мы переживали за самочувствие парашютиста, неудачно приземлившегося в период показательных выступлений на праздновании дня Березовки. Сегодня лично общалась с Александром по телефону: голос бодрый, надеется через месяц быть в строю, но двойной перелом имеет место. После оказания необходимой медицинской помощи в Кунгуре, коллеги-парашютисты забрали его в Пермь», — рассказала Кадебская.

Сейчас пострадавший находится дома. В беседе с женщиной он пояснил, что причиной неудачного приземления стал внезапный порыв ветра.

30 июля село Березовка отметила свое 370-летие. Во время праздника перед зрителями выступили выпускники парашютно-десантной секции «Полет».

URA.RU также рассказывало о трагическом случае в Гайнском районе, где во время спортивных тренировочных прыжков Пермского лесопожарного центра разбился насмерть местный житель Иван Лесников. Следственные органы установили, что молодого человека допустили до прыжков, несмотря на то, что он не работал в ведомстве. Виновным в произошедшем признали инструктора, который руководил группой парашютистов. Мужчина был приговорен к условному сроку.