В Перми сотрудница детсада упала с высоты

29 июля 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Женщина снимала шторы с гардин и упала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пермском детском саду «Калейдоскоп» помощник воспитателя снимала шторы с гардин и упала. Женщина получила тяжелую травму. Несчастный случай расследовала государственная инспекция труда в Пермском крае. Информация появилась на сайте ведомства. «Сотрудница снимала шторы с гардин. Она поднялась на подоконник с помощью стремянки и встала спиной к окну. Но, не удержав равновесие, она упала на бетонный пол, ударившись спиной и головой», — сообщили в ведомстве. В трудовой инспекции установили, что причинами несчастного случая стала неправильная организация работ на высоте, а также отсутствие работников, ответственных за безопасное производство такой деятельности. За нарушение требований охраны труда детский сад оштрафовали. Ранее URA.RU сообщало, что при проведении работ на пермском предприятии травмировался рабочий. Промывальщик-пропарщик цистерн получил ожоги тела.

В пермском детском саду «Калейдоскоп» помощник воспитателя снимала шторы с гардин и упала. Женщина получила тяжелую травму. Несчастный случай расследовала государственная инспекция труда в Пермском крае. Информация появилась на сайте ведомства. «Сотрудница снимала шторы с гардин. Она поднялась на подоконник с помощью стремянки и встала спиной к окну. Но, не удержав равновесие, она упала на бетонный пол, ударившись спиной и головой», — сообщили в ведомстве. В трудовой инспекции установили, что причинами несчастного случая стала неправильная организация работ на высоте, а также отсутствие работников, ответственных за безопасное производство такой деятельности. За нарушение требований охраны труда детский сад оштрафовали. Ранее URA.RU сообщало, что при проведении работ на пермском предприятии травмировался рабочий. Промывальщик-пропарщик цистерн получил ожоги тела.