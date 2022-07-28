28 июля 2022

В Перми сотрудница детсада упала с высоты

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Визит врио губернатора Вадима Шумкова в Петуховский район. Курган, детский сад, игровая комната, детский сад, детская комната, игрушки
Женщина снимала шторы с гардин и упала Фото:

В пермском детском саду «Калейдоскоп» помощник воспитателя снимала шторы с гардин и упала. Женщина получила тяжелую травму. Несчастный случай расследовала государственная инспекция труда в Пермском крае. Информация появилась на сайте ведомства.

«Сотрудница снимала шторы с гардин. Она поднялась на подоконник с помощью стремянки и встала спиной к окну. Но, не удержав равновесие, она упала на бетонный пол, ударившись спиной и головой», — сообщили в ведомстве.

В трудовой инспекции установили, что причинами несчастного случая стала неправильная организация работ на высоте, а также отсутствие работников, ответственных за безопасное производство такой деятельности. За нарушение требований охраны труда детский сад оштрафовали.

Ранее URA.RU сообщало, что при проведении работ на пермском предприятии травмировался рабочий. Промывальщик-пропарщик цистерн получил ожоги тела.

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В пермском детском саду «Калейдоскоп» помощник воспитателя снимала шторы с гардин и упала. Женщина получила тяжелую травму. Несчастный случай расследовала государственная инспекция труда в Пермском крае. Информация появилась на сайте ведомства. «Сотрудница снимала шторы с гардин. Она поднялась на подоконник с помощью стремянки и встала спиной к окну. Но, не удержав равновесие, она упала на бетонный пол, ударившись спиной и головой», — сообщили в ведомстве. В трудовой инспекции установили, что причинами несчастного случая стала неправильная организация работ на высоте, а также отсутствие работников, ответственных за безопасное производство такой деятельности. За нарушение требований охраны труда детский сад оштрафовали. Ранее URA.RU сообщало, что при проведении работ на пермском предприятии травмировался рабочий. Промывальщик-пропарщик цистерн получил ожоги тела.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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