31 июля 2022
29 июля 2022

Из-за велосипедистов в Тюмени перекроют улицы. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог. Курган, ремонтные работы, велосипедист, дорожные работы, улица савельева, ремонт дорог
Соревнования будут проходить 6 августа Фото:

Из-за проведения первенства Тюменской области по велоспорту 6 августа на полдня перекроют некоторые улицы, в том числе улицу Республики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

«Шестого августа будет прекращено движение транспорта с 7 до 16 часов по некоторым автомобильным дорогам. По улице Республики — на участке от здания № 2 по улице Ленина до улицы Ямской. По улице Ямской — на участке от улицы Республики до улицы Казанской. По улице Казанской — на участке от улицы Ямской до улицы Луначарского», — передает пресс-служба.

Участников движения просят быть аккуратнее на дорогах и обращать внимание на дорожные знаки. Также в этот день тюменцам рекомендуют заранее планировать свой маршрут.

Схема перекрытия дорог 6 августа 2022 года

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Из-за проведения первенства Тюменской области по велоспорту 6 августа на полдня перекроют некоторые улицы, в том числе улицу Республики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Тюмени. «Шестого августа будет прекращено движение транспорта с 7 до 16 часов по некоторым автомобильным дорогам. По улице Республики — на участке от здания № 2 по улице Ленина до улицы Ямской. По улице Ямской — на участке от улицы Республики до улицы Казанской. По улице Казанской — на участке от улицы Ямской до улицы Луначарского», — передает пресс-служба. Участников движения просят быть аккуратнее на дорогах и обращать внимание на дорожные знаки. Также в этот день тюменцам рекомендуют заранее планировать свой маршрут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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