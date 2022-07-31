Из-за велосипедистов в Тюмени перекроют улицы. Схема

01 августа 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Соревнования будут проходить 6 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за проведения первенства Тюменской области по велоспорту 6 августа на полдня перекроют некоторые улицы, в том числе улицу Республики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Тюмени. «Шестого августа будет прекращено движение транспорта с 7 до 16 часов по некоторым автомобильным дорогам. По улице Республики — на участке от здания № 2 по улице Ленина до улицы Ямской. По улице Ямской — на участке от улицы Республики до улицы Казанской. По улице Казанской — на участке от улицы Ямской до улицы Луначарского», — передает пресс-служба. Участников движения просят быть аккуратнее на дорогах и обращать внимание на дорожные знаки. Также в этот день тюменцам рекомендуют заранее планировать свой маршрут. Схема перекрытия дорог 6 августа 2022 года Пресс-служба администрации Тюмени

Из-за проведения первенства Тюменской области по велоспорту 6 августа на полдня перекроют некоторые улицы, в том числе улицу Республики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Тюмени. «Шестого августа будет прекращено движение транспорта с 7 до 16 часов по некоторым автомобильным дорогам. По улице Республики — на участке от здания № 2 по улице Ленина до улицы Ямской. По улице Ямской — на участке от улицы Республики до улицы Казанской. По улице Казанской — на участке от улицы Ямской до улицы Луначарского», — передает пресс-служба. Участников движения просят быть аккуратнее на дорогах и обращать внимание на дорожные знаки. Также в этот день тюменцам рекомендуют заранее планировать свой маршрут.