Волына: Киев запугал азовцев* ракетным ударом

01 августа 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Целью украинских властей было напугать членов нацбатальона, уверен Волынский Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Ракетным ударом по колонии в Еленовке официальные власти Украины смогли достичь поставленной цели — напугать находящихся в исправительном учреждении представителей нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) и предостеречь их от дачи показаний против Киева. Об этом заявил пленный экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным «Волына». «Было видно желтый свет, разрыв. Мы слышали крики… Ситуация повлияет и на психику людей, которые находятся в плену, и на тех, кто может попасть в плен. Конечно, будет страх непосредственно и у участников событий, и у родных, близких», — заявил Волынский. Видео интервью с ним опубликовал у себя в telegram-канале военкор Андрей Руденко. Волынский также отметил, что осужденные представители нацбата ждали помощи от Киева. Однако, вместо этого получили ракетный удар. Раннее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский дал приказ ударить по пленным «азовцам», чтобы не допустить судебного расследования преступлений НАТО и Киева. Ракетный удар со стороны ВСУ по колонии в Еленовке, в которой содержались пленные националисты, был нанесен 29 июля. В результате удара погибли более 50 человек. По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, целью удара была попытка не допустить судебного расследования преступлений НАТО и Киева. * нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ

Ракетным ударом по колонии в Еленовке официальные власти Украины смогли достичь поставленной цели — напугать находящихся в исправительном учреждении представителей нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) и предостеречь их от дачи показаний против Киева. Об этом заявил пленный экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным «Волына». «Было видно желтый свет, разрыв. Мы слышали крики… Ситуация повлияет и на психику людей, которые находятся в плену, и на тех, кто может попасть в плен. Конечно, будет страх непосредственно и у участников событий, и у родных, близких», — заявил Волынский. Видео интервью с ним опубликовал у себя в telegram-канале военкор Андрей Руденко. Волынский также отметил, что осужденные представители нацбата ждали помощи от Киева. Однако, вместо этого получили ракетный удар. Раннее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский дал приказ ударить по пленным «азовцам», чтобы не допустить судебного расследования преступлений НАТО и Киева. Ракетный удар со стороны ВСУ по колонии в Еленовке, в которой содержались пленные националисты, был нанесен 29 июля. В результате удара погибли более 50 человек. По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, целью удара была попытка не допустить судебного расследования преступлений НАТО и Киева. * нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ