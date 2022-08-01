Свердловского дальнобойщика обвинили в изнасиловании девочки

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Дальнобойщика из Верхней Пышмы арестовали до конца октября Фото:

Дальнобойщика из Верхней Пышмы арестовали по обвинению в изнасиловании малолетней девочки. Если вина мужчины в уголовном преступлении будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«В Верхней Пышме по обвинению в изнасиловании малолетней девочки арестовали 32-летнего дальнобойщика. Его задержали 28 мая. А через два дня городской суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник.

По данным издания, СК возбудил уголовное дело по статье об «Изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Жена дальнобойщика заявила журналистам, что «изнасилования не было», а дело «сфабриковано». Мужчина пробудет под арестом до 28 октября. В СУ СКР по Свердловской области от официальных комментариев воздержались.

В начале июля жителя Ревды обвинили в похищении и изнасиловании своей бывшей сожительницы. В прошлом мужчина был судим за причинение побоев и тяжких телесных повреждений. Мотивом преступления он назвал ревность.

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Дальнобойщика из Верхней Пышмы арестовали по обвинению в изнасиловании малолетней девочки. Если вина мужчины в уголовном преступлении будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. «В Верхней Пышме по обвинению в изнасиловании малолетней девочки арестовали 32-летнего дальнобойщика. Его задержали 28 мая. А через два дня городской суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник. По данным издания, СК возбудил уголовное дело по статье об «Изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Жена дальнобойщика заявила журналистам, что «изнасилования не было», а дело «сфабриковано». Мужчина пробудет под арестом до 28 октября. В СУ СКР по Свердловской области от официальных комментариев воздержались. В начале июля жителя Ревды обвинили в похищении и изнасиловании своей бывшей сожительницы. В прошлом мужчина был судим за причинение побоев и тяжких телесных повреждений. Мотивом преступления он назвал ревность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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