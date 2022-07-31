31 июля 2022
29 июля 2022

Курганского депутата заподозрили в получении взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Подозреваемому перевели 160 тыс. рублей Фото:

Экс-главу одного из сельсоветов Курганской области, который сейчас является депутатом окружной думы, подозревают в получении взятки в размере 160 тыс. рублей. Данная информация была размещена 1 августа на сайте областного УМВД.

«В результате оперативных мероприятий УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области оба участника сделки были задержаны. По материалам полиции следователем СУ СКР по Курганской области возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 291 УК РФ и ч.5 ст. 290 УК РФ», — указано в сообщении.

В 2020 году умер хозяин квартиры аварийного дома, который должны были расселить. Квартиру должны были изъять в пользу государства. Глава сельсовета, по предварительным данным, нашел женщину, которой помог оформить документы на квартиру и заключить соглашение на выкуп аварийного жилья. Подозреваемая во взятке перевала 160 тыс. рублей на счет, который указал обвиняемый.

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Экс-главу одного из сельсоветов Курганской области, который сейчас является депутатом окружной думы, подозревают в получении взятки в размере 160 тыс. рублей. Данная информация была размещена 1 августа на сайте областного УМВД. «В результате оперативных мероприятий УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области оба участника сделки были задержаны. По материалам полиции следователем СУ СКР по Курганской области возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 291 УК РФ и ч.5 ст. 290 УК РФ», — указано в сообщении. В 2020 году умер хозяин квартиры аварийного дома, который должны были расселить. Квартиру должны были изъять в пользу государства. Глава сельсовета, по предварительным данным, нашел женщину, которой помог оформить документы на квартиру и заключить соглашение на выкуп аварийного жилья. Подозреваемая во взятке перевала 160 тыс. рублей на счет, который указал обвиняемый.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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