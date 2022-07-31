В Сургуте один из районов на целый день останется без света

Свет выключат в районе Черный мыс с 9.00 до 20.00
В Сургуте жители микрорайона Черный мыс останутся 2 августа на целый день без света из-за планового ремонта. Об этом сообщили в «Сургутских городских электрических сетях».
«2 августа с 09:00 до 20:00 будет произведено отключение электроэнергии в районе Черного Мыса города Сургута. Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ», — следует из сообщения на сайте «СГЭС».
Отключение света планируется на улицах Восточной, Сургутской, Терешковой, Заводской, Зеленой, Озерной, Щепеткина, Пионерской, Декабристов, Затонской. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте жители останутся без света на ночь. Тогда электричество отключали сразу в трех микрорайонах.
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