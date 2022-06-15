15 июня 2022

В Сургуте несколько районов ночью останутся без света

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, лампочка, коммунальные платежи, электроэнергия, свет, коммунальные услуги, жкх, электричество, электрификация
Электричество отключат сразу в трех районах Фото:

В Сургуте ночью с 16 на 17 июня коммунальные службы отключат электричество сразу в трех микрорайонах: восьмом, девятом и десятом. Ресурсоснабжающая организация проведет плановые ремонтные работы. Об этом сообщили в «Сургутских городских электрических сетях».

«Отключение будет произведено с 23:00 16.06 по 02:00 17.06 — улицам Просвещения, Гагарина, Энергетиков, Энгельса, Университетская и на проезде Советов. Администрация ООО „СГЭС“ приносит свои извинения за временные неудобства», — сказано на официальном сайте компании.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям дачных кооперативов Сургута (ХМАО) на несколько дней отключали электричество. Энергетики также проводили плановые ремонтные работы.

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В Сургуте ночью с 16 на 17 июня коммунальные службы отключат электричество сразу в трех микрорайонах: восьмом, девятом и десятом. Ресурсоснабжающая организация проведет плановые ремонтные работы. Об этом сообщили в «Сургутских городских электрических сетях». «Отключение будет произведено с 23:00 16.06 по 02:00 17.06 — улицам Просвещения, Гагарина, Энергетиков, Энгельса, Университетская и на проезде Советов. Администрация ООО „СГЭС“ приносит свои извинения за временные неудобства», — сказано на официальном сайте компании. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям дачных кооперативов Сургута (ХМАО) на несколько дней отключали электричество. Энергетики также проводили плановые ремонтные работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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