В Сургуте несколько районов ночью останутся без света

Электричество отключат сразу в трех районах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте ночью с 16 на 17 июня коммунальные службы отключат электричество сразу в трех микрорайонах: восьмом, девятом и десятом. Ресурсоснабжающая организация проведет плановые ремонтные работы. Об этом сообщили в «Сургутских городских электрических сетях».

«Отключение будет произведено с 23:00 16.06 по 02:00 17.06 — улицам Просвещения, Гагарина, Энергетиков, Энгельса, Университетская и на проезде Советов. Администрация ООО „СГЭС“ приносит свои извинения за временные неудобства», — сказано на официальном сайте компании.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям дачных кооперативов Сургута (ХМАО) на несколько дней отключали электричество. Энергетики также проводили плановые ремонтные работы.