В Перми чиновники скрыли свои доходы

Чиновники скрыли счета и доходы супругов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кировском районе Перми пять муниципальных служащих предоставили неверные сведения о доходах. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Установлено, что ряд муниципальных служащих представили неполные (недостоверные) сведения о своих доходах, а также о доходах своих супругов», — сообщается на сайте ведомства. Нарушители уже привлечены к дисциплинарной ответственности.

Чиновники не отразили доходы своих супруг и супругов, превышающие 100 тыс. рублей. Также госслужащие не указали открытые счета, по которым они совершают финансовые операции. URA.RU ранее сообщало о подобном случае в Чернушинском районе Пермского края. Там прокуратура выявила, что семь местных муниципальных служащих не указали свои банковские счета в сведениях о доходах.