В Перми чиновники скрыли свои доходы

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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, дума, заседание, руки чиновника
Чиновники скрыли счета и доходы супругов Фото:

В Кировском районе Перми пять муниципальных служащих предоставили неверные сведения о доходах. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Установлено, что ряд муниципальных служащих представили неполные (недостоверные) сведения о своих доходах, а также о доходах своих супругов», — сообщается на сайте ведомства. Нарушители уже привлечены к дисциплинарной ответственности.

Чиновники не отразили доходы своих супруг и супругов, превышающие 100 тыс. рублей. Также госслужащие не указали открытые счета, по которым они совершают финансовые операции. URA.RU ранее сообщало о подобном случае в Чернушинском районе Пермского края. Там прокуратура выявила, что семь местных муниципальных служащих не указали свои банковские счета в сведениях о доходах.

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В Кировском районе Перми пять муниципальных служащих предоставили неверные сведения о доходах. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Установлено, что ряд муниципальных служащих представили неполные (недостоверные) сведения о своих доходах, а также о доходах своих супругов», — сообщается на сайте ведомства. Нарушители уже привлечены к дисциплинарной ответственности. Чиновники не отразили доходы своих супруг и супругов, превышающие 100 тыс. рублей. Также госслужащие не указали открытые счета, по которым они совершают финансовые операции. URA.RU ранее сообщало о подобном случае в Чернушинском районе Пермского края. Там прокуратура выявила, что семь местных муниципальных служащих не указали свои банковские счета в сведениях о доходах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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