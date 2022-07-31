В результате столкновения автомобилей возле жилово комплекса «Ямальский-2» пострадали двое человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
«Около 18.00 на улице Андрея Бушуева, 2 столкновение 2 автомобилей, один из которых Lexus. Столкновение произошло по причине несоблюдения очередности проезда перекрестка. Пострадали два человека», — передает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным пострадали пассажиры автомобиля Lexus. Кадрами аварии очевидцы делятся в социальных сетях. Агентство направило письменный запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ о состоянии пострадавших ожидается.
В результате столкновения автомобилей возле жилово комплекса «Ямальский-2» пострадали двое человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Около 18.00 на улице Андрея Бушуева, 2 столкновение 2 автомобилей, один из которых Lexus. Столкновение произошло по причине несоблюдения очередности проезда перекрестка. Пострадали два человека», — передает пресс-служба ведомства. По предварительным данным пострадали пассажиры автомобиля Lexus. Кадрами аварии очевидцы делятся в социальных сетях. Агентство направило письменный запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ о состоянии пострадавших ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в результате столкновения с трактором в Тюменской области пострадал ребенок. Очевидцы делились фотографиями в социальных сетях.