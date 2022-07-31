31 июля 2022

В ДТП возле ЖК «Ямальский-2» в Тюмени пострадали люди. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Изоляция. Тюмень., дтп, авария
В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Lexus Фото:

В результате столкновения автомобилей возле жилово комплекса «Ямальский-2» пострадали двое человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Около 18.00 на улице Андрея Бушуева, 2 столкновение 2 автомобилей, один из которых Lexus. Столкновение произошло по причине несоблюдения очередности проезда перекрестка. Пострадали два человека», — передает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным пострадали пассажиры автомобиля Lexus. Кадрами аварии очевидцы делятся в социальных сетях. Агентство направило письменный запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ о состоянии пострадавших ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в результате столкновения с трактором в Тюменской области пострадал ребенок. Очевидцы делились фотографиями в социальных сетях.

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В результате столкновения автомобилей возле жилово комплекса «Ямальский-2» пострадали двое человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Около 18.00 на улице Андрея Бушуева, 2 столкновение 2 автомобилей, один из которых Lexus. Столкновение произошло по причине несоблюдения очередности проезда перекрестка. Пострадали два человека», — передает пресс-служба ведомства. По предварительным данным пострадали пассажиры автомобиля Lexus. Кадрами аварии очевидцы делятся в социальных сетях. Агентство направило письменный запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ о состоянии пострадавших ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в результате столкновения с трактором в Тюменской области пострадал ребенок. Очевидцы делились фотографиями в социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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