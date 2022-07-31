В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Lexus Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В результате столкновения автомобилей возле жилово комплекса «Ямальский-2» пострадали двое человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Около 18.00 на улице Андрея Бушуева, 2 столкновение 2 автомобилей, один из которых Lexus. Столкновение произошло по причине несоблюдения очередности проезда перекрестка. Пострадали два человека», — передает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным пострадали пассажиры автомобиля Lexus. Кадрами аварии очевидцы делятся в социальных сетях. Агентство направило письменный запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ о состоянии пострадавших ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в результате столкновения с трактором в Тюменской области пострадал ребенок. Очевидцы делились фотографиями в социальных сетях.