Кургану не дадут денег на обустройство туристического центра

В Кургане надеялись на федеральную поддержку в 45 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ростуризме подвели итоги первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Заявка от Кургана набрала менее минимального балла, который установлен в положении о конкурсе. Информация об этом размещена на сайте Федерального агентства по туризму.

«Субъекты РФ могут подавать заявки от двух муниципальных образований населением от 5 тысяч до 2 млн человек, имеющих в своем составе кварталы исторической застройки на площади до 100 га с размещенными в ее границах объектами туристического притяжения в целях создании благоприятных условий для посещения», — говорится на сайте Ростуризма.

Минимальный порог для заявителей ведомство определило в 22 балла. Курган набрал 21,5. Власти региона, заявляясь на конкурс, претендовали на софинансирование от федерации в 45 млн рублей. Чиновники из Далматово также надеялись получить субсидию от Ростуризма на обустройство исторического центра города в размере 103,4 млн рублей, но заявку комиссия оценила еще ниже — на 17 баллов.

Всего на конкурс было подано 85 заявок от российских городов. Ростуризм выбрал 31 проект. Общая сумма средств, выделенных федерацией в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на поддержку муниципалитетов, 6 млрд рублей. В комиссии отметили качественную проработку заявок от Перми, Казани, Нижнего Новгорода и Тулы. Облагородить свои туристические центры города-победители смогут в течение следующего года.