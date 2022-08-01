Онлайн-трансляция празднования Дня ВДВ в Екатеринбурге

Военнослужащие по всей стране празднуют День ВДВ 2 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге 2 августа нынешние и бывшие военнослужащие празднуют День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Сегодня ветераны отмечают 92 года со дня создания элитных войск. URA.RU в режиме онлайн-трансляции будет сообщать о событиях этого дня в рамках праздника.

В 8 часов утра в екатеринбургском Храме-на-Крови прошел праздничный молебен, после чего ветераны ВДВ начали собираться у кинотеатра «Космос». В 9:15 горожане смогли увидеть показательные выступления спортсменов-парашютистов.

10:27 Колонна десантников с флагами и музыкальным сопровождением добрались до мемориала. Шествие военнослужащих перетекает в возложение цветов к памятнику.

10:24 Тем временем екатеринбуржец Денис Логунов прямо из Антарктиды поздравил земляков с Днем ВДВ. Логунов в прошлом служил в десантных войсках, а в 2021 году отправился в экспедицию на южный полюс.

10:18 На мемориале «Черный тюльпан» проходит репетиция церемонии возложения цветов. Тем временем колонна десантников приближается к конечной точке по улице Челюскинцев.

10:14 В центре Екатеринбурга проходят традиционные прыжки по случаю Дня ВДВ. Несколько десятков десантников уже приземлились рядом с кинотеатром «Космос».

10:11 Военнослужащие двигаются по улице Шевченко в сторону мемориала. В шествии участвуют боевые машины и танки.

10:04 Колонна десантников направляется к мемориалу «Черный тюльпан» в рамках праздничного шествия. Там военные минутой молчания почтут память погибших и возложат цветы.