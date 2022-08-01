Онлайн-трансляция празднования Дня ВДВ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 2 августа нынешние и бывшие военнослужащие празднуют День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Сегодня ветераны отмечают 92 года со дня создания элитных войск. URA.RU в режиме онлайн-трансляции будет сообщать о событиях этого дня в рамках праздника.
В 8 часов утра в екатеринбургском Храме-на-Крови прошел праздничный молебен, после чего ветераны ВДВ начали собираться у кинотеатра «Космос». В 9:15 горожане смогли увидеть показательные выступления спортсменов-парашютистов.
10:2702.08.2022 Колонна десантников с флагами и музыкальным сопровождением добрались до мемориала. Шествие военнослужащих перетекает в возложение цветов к памятнику.
10:2402.08.2022 Тем временем екатеринбуржец Денис Логунов прямо из Антарктиды поздравил земляков с Днем ВДВ. Логунов в прошлом служил в десантных войсках, а в 2021 году отправился в экспедицию на южный полюс.
10:1802.08.2022 На мемориале «Черный тюльпан» проходит репетиция церемонии возложения цветов. Тем временем колонна десантников приближается к конечной точке по улице Челюскинцев.
10:1402.08.2022 В центре Екатеринбурга проходят традиционные прыжки по случаю Дня ВДВ. Несколько десятков десантников уже приземлились рядом с кинотеатром «Космос».
10:1102.08.2022 Военнослужащие двигаются по улице Шевченко в сторону мемориала. В шествии участвуют боевые машины и танки.
10:0402.08.2022 Колонна десантников направляется к мемориалу «Черный тюльпан» в рамках праздничного шествия. Там военные минутой молчания почтут память погибших и возложат цветы.
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В Екатеринбурге 2 августа нынешние и бывшие военнослужащие празднуют День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Сегодня ветераны отмечают 92 года со дня создания элитных войск. URA.RU в режиме онлайн-трансляции будет сообщать о событиях этого дня в рамках праздника. В 8 часов утра в екатеринбургском Храме-на-Крови прошел праздничный молебен, после чего ветераны ВДВ начали собираться у кинотеатра «Космос». В 9:15 горожане смогли увидеть показательные выступления спортсменов-парашютистов. 10:27 02.08.2022 Колонна десантников с флагами и музыкальным сопровождением добрались до мемориала. Шествие военнослужащих перетекает в возложение цветов к памятнику. 10:24 02.08.2022 Тем временем екатеринбуржец Денис Логунов прямо из Антарктиды поздравил земляков с Днем ВДВ. Логунов в прошлом служил в десантных войсках, а в 2021 году отправился в экспедицию на южный полюс. 10:18 02.08.2022 На мемориале «Черный тюльпан» проходит репетиция церемонии возложения цветов. Тем временем колонна десантников приближается к конечной точке по улице Челюскинцев. 10:14 02.08.2022 В центре Екатеринбурга проходят традиционные прыжки по случаю Дня ВДВ. Несколько десятков десантников уже приземлились рядом с кинотеатром «Космос». 10:11 02.08.2022 Военнослужащие двигаются по улице Шевченко в сторону мемориала. В шествии участвуют боевые машины и танки. 10:04 02.08.2022 Колонна десантников направляется к мемориалу «Черный тюльпан» в рамках праздничного шествия. Там военные минутой молчания почтут память погибших и возложат цветы.