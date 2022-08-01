Десантники показали свердловчанам свои фирменные прыжки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Свердловские десантники начали прыгать с парашютом в Екатеринбурге. Так стартовало празднование Дня Воздушно-десантных войск в городе, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В столице Урала началось празднование Дня Воздушно-десантных войск. Праздник не обошелся без традиционных прыжков с парашютом. Несколько десятков десантников уже приземлились в центре Екатеринбурга», — поделился журналист агентства.

Ранее URA.RU писало, что в связи с пандемией коронавируса и указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева празднование Дня ВДВ в Екатеринбурге в 2021 году прошло по усеченной программе. Праздник прошел без традиционного концерта, речей и гуляний.