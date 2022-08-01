01 августа 2022

В Екатеринбурге десантники массово прыгают с парашютом. Видео

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День воздушно-дестантных Войск. Сургут, вдв, голубые береты, вдвшники
Десантники показали свердловчанам свои фирменные прыжки Фото:

Свердловские десантники начали прыгать с парашютом в Екатеринбурге. Так стартовало празднование Дня Воздушно-десантных войск в городе, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В столице Урала началось празднование Дня Воздушно-десантных войск. Праздник не обошелся без традиционных прыжков с парашютом. Несколько десятков десантников уже приземлились в центре Екатеринбурга», — поделился журналист агентства.

Ранее URA.RU писало, что в связи с пандемией коронавируса и указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева празднование Дня ВДВ в Екатеринбурге в 2021 году прошло по усеченной программе. Праздник прошел без традиционного концерта, речей и гуляний.

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Свердловские десантники начали прыгать с парашютом в Екатеринбурге. Так стартовало празднование Дня Воздушно-десантных войск в городе, передает корреспондент URA.RU с места событий. «В столице Урала началось празднование Дня Воздушно-десантных войск. Праздник не обошелся без традиционных прыжков с парашютом. Несколько десятков десантников уже приземлились в центре Екатеринбурга», — поделился журналист агентства. Ранее URA.RU писало, что в связи с пандемией коронавируса и указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева празднование Дня ВДВ в Екатеринбурге в 2021 году прошло по усеченной программе. Праздник прошел без традиционного концерта, речей и гуляний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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