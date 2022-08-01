Жительнице ЯНАО заплатят за упавший на нее с крыши снег

Женщине компенсируют 20 тысяч рублей за моральный вред Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) выплатят компенсацию за моральный вред из-за снега, который обрушился на женщину и ее ребенка. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Установлено: в апреле 2022 года возле многоквартирного дома по ул. Губкина на заявительницу и ее ребенка с крыши упали скопления снега. Падение снега явилось следствием ненадлежащего выполнения ТСЖ „Изумрудный город“ своих обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, в отношении председателя товарищества прокурором города было возбуждено административное дело по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания жилых домов). Также направлен иск в суд о взыскании компенсации морального вреда. «Судом требования прокурора полностью удовлетворены, с управляющей организации в пользу ребенка взыскано 20 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что прокуратура заинтересовалась инцидентом, в котором на ребенка с крыши дома падали несколько снежных глыб. Тогда в соцсетях сообщали, это случилось в Губкинском.