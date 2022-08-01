Колебания ключевой ставки помогли пермскому резервному фонду

02 августа 2022 в 10:46 Размер текста - 17 +

500 млн рублей направили в резервный фонд Фото: Алексей Гущин © URA.RU Часть денег, которые правительству Пермского края удалось заработать благодаря колебаниям ключевой ставки, власти переведут в резервный фонд региона. Постановление об этом опубликовано на сайте краевого правительства. «Внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Пермского края, предусмотрев увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Пермского края в 2022 году на 500 млн рублей. Определить источником увеличения расходов бюджета доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ, в объеме 500 млн рублей», — говорится в документе за подписью и. о. председателя правительства Прикамья Ольги Антипиной. Ранее URA.RU сообщало, что на размещении бюджетных средств на казначейском счете в первом полугодии 2022 года Пермский край заработал 2,96 млрд рублей. В основном это связано с колебаниями ключевой ставки и значительными остатками денег в бюджете в конце года. По этому показателю регион вошел в топ-5 субъектов РФ — больше заработали Московская (6,14 млрд) и Челябинская (4,89 млрд) области, ХМАО (4,57 млрд) и Липецкая область (3,07 млрд).

Часть денег, которые правительству Пермского края удалось заработать благодаря колебаниям ключевой ставки, власти переведут в резервный фонд региона. Постановление об этом опубликовано на сайте краевого правительства. «Внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Пермского края, предусмотрев увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Пермского края в 2022 году на 500 млн рублей. Определить источником увеличения расходов бюджета доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ, в объеме 500 млн рублей», — говорится в документе за подписью и. о. председателя правительства Прикамья Ольги Антипиной. Ранее URA.RU сообщало, что на размещении бюджетных средств на казначейском счете в первом полугодии 2022 года Пермский край заработал 2,96 млрд рублей. В основном это связано с колебаниями ключевой ставки и значительными остатками денег в бюджете в конце года. По этому показателю регион вошел в топ-5 субъектов РФ — больше заработали Московская (6,14 млрд) и Челябинская (4,89 млрд) области, ХМАО (4,57 млрд) и Липецкая область (3,07 млрд).