26 июля 2022

Пермский бюджет заработал на колебаниях ключевой ставки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Пермский край получил дополнительно почти 3 млрд рублей Фото:

Пермский край вошел в топ-5 регионов России, которые больше всех заработали на размещении бюджетных средств на казначейском счете в первом полугодии 2022 года. Регион с результатом 2,96 млрд рублей занял пятое место. Основным образом это связано с колебаниями ключевой ставки и значительными остатками денег в бюджете в конце года.

«Резкий рост доходов от управления бюджетными остатками объясняется в первую очередь увеличением ключевой ставки ЦБ, за которой последовали ставки по депозитам, а также рекордным объемом остатков на счетах», — сообщил «РБК» директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Больше Пермского края заработали Московская (6,14 млрд рублей) и Челябинская (4,89 млрд рублей) области, ХМАО (4,57 млрд), Липецкая область (3,07 млрд). По данным «РБК», совокупный доход регионов от размещения остатков в первом полугодии в два раза превысил поступления в аналогичном периоде 2021 года.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермские власти не рискуют тратить дополнительные поступления в бюджет, поскольку не знают, как будет складываться ситуация с доходами до конца года. Тем более, что некоторые крупные предприятия потребовали вернуть уже уплаченный налог на прибыль.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Пермский край вошел в топ-5 регионов России, которые больше всех заработали на размещении бюджетных средств на казначейском счете в первом полугодии 2022 года. Регион с результатом 2,96 млрд рублей занял пятое место. Основным образом это связано с колебаниями ключевой ставки и значительными остатками денег в бюджете в конце года. «Резкий рост доходов от управления бюджетными остатками объясняется в первую очередь увеличением ключевой ставки ЦБ, за которой последовали ставки по депозитам, а также рекордным объемом остатков на счетах», — сообщил «РБК» директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Больше Пермского края заработали Московская (6,14 млрд рублей) и Челябинская (4,89 млрд рублей) области, ХМАО (4,57 млрд), Липецкая область (3,07 млрд). По данным «РБК», совокупный доход регионов от размещения остатков в первом полугодии в два раза превысил поступления в аналогичном периоде 2021 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермские власти не рискуют тратить дополнительные поступления в бюджет, поскольку не знают, как будет складываться ситуация с доходами до конца года. Тем более, что некоторые крупные предприятия потребовали вернуть уже уплаченный налог на прибыль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...