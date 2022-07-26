Пермский бюджет заработал на колебаниях ключевой ставки

Пермский край получил дополнительно почти 3 млрд рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермский край вошел в топ-5 регионов России, которые больше всех заработали на размещении бюджетных средств на казначейском счете в первом полугодии 2022 года. Регион с результатом 2,96 млрд рублей занял пятое место. Основным образом это связано с колебаниями ключевой ставки и значительными остатками денег в бюджете в конце года.

«Резкий рост доходов от управления бюджетными остатками объясняется в первую очередь увеличением ключевой ставки ЦБ, за которой последовали ставки по депозитам, а также рекордным объемом остатков на счетах», — сообщил «РБК» директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Больше Пермского края заработали Московская (6,14 млрд рублей) и Челябинская (4,89 млрд рублей) области, ХМАО (4,57 млрд), Липецкая область (3,07 млрд). По данным «РБК», совокупный доход регионов от размещения остатков в первом полугодии в два раза превысил поступления в аналогичном периоде 2021 года.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермские власти не рискуют тратить дополнительные поступления в бюджет, поскольку не знают, как будет складываться ситуация с доходами до конца года. Тем более, что некоторые крупные предприятия потребовали вернуть уже уплаченный налог на прибыль.