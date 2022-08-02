Тур между ЯНАО, ХМАО и Тюменью стоит дороже путевки за границу

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Минимальная стоимость за двоих составляет 117 190 рублей Фото:

Компания «Созвездие» выставила на продажу билеты речного круиза, который начнет курсировать по территориям ЯНАО, ХМАО и Тюменской области уже в мае 2023 года. Теплоход «Северная сказка» будет совершать рейсы по Оби и Иртышу. Минимальная стоимость билета на двоих составляет более 100 тысяч рублей, говорится на официальном сайте перевозчика.

«Стоимость круиза на 11 дней по маршруту Сургут- Березово-Мужи-Салехард-Октябрьское-Ханты-Мансийск-Уват-Тобольск составит 117 190 рублей в двухместной каюте», — сказано на сайте. Цены за полулюкс и люкс составляют от 158 390 рублей до 261 190 рублей за двоих. Там также уточнили, что теплоход с 23 мая по 31 августа сделает 10 круизов по маршруту Сургут — Салехард — Ханты-Мансийск — Тобольск.

Стоимость круиза
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Компания «Созвездие» выставила на продажу билеты речного круиза, который начнет курсировать по территориям ЯНАО, ХМАО и Тюменской области уже в мае 2023 года. Теплоход «Северная сказка» будет совершать рейсы по Оби и Иртышу. Минимальная стоимость билета на двоих составляет более 100 тысяч рублей, говорится на официальном сайте перевозчика. «Стоимость круиза на 11 дней по маршруту Сургут- Березово-Мужи-Салехард-Октябрьское-Ханты-Мансийск-Уват-Тобольск составит 117 190 рублей в двухместной каюте», — сказано на сайте. Цены за полулюкс и люкс составляют от 158 390 рублей до 261 190 рублей за двоих. Там также уточнили, что теплоход с 23 мая по 31 августа сделает 10 круизов по маршруту Сургут — Салехард — Ханты-Мансийск — Тобольск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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