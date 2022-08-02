Тур между ЯНАО, ХМАО и Тюменью стоит дороже путевки за границу

02 августа 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

Минимальная стоимость за двоих составляет 117 190 рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Компания «Созвездие» выставила на продажу билеты речного круиза, который начнет курсировать по территориям ЯНАО, ХМАО и Тюменской области уже в мае 2023 года. Теплоход «Северная сказка» будет совершать рейсы по Оби и Иртышу. Минимальная стоимость билета на двоих составляет более 100 тысяч рублей, говорится на официальном сайте перевозчика. «Стоимость круиза на 11 дней по маршруту Сургут- Березово-Мужи-Салехард-Октябрьское-Ханты-Мансийск-Уват-Тобольск составит 117 190 рублей в двухместной каюте», — сказано на сайте. Цены за полулюкс и люкс составляют от 158 390 рублей до 261 190 рублей за двоих. Там также уточнили, что теплоход с 23 мая по 31 августа сделает 10 круизов по маршруту Сургут — Салехард — Ханты-Мансийск — Тобольск. Стоимость круиза Официальный сайт «Созвездия»

Компания «Созвездие» выставила на продажу билеты речного круиза, который начнет курсировать по территориям ЯНАО, ХМАО и Тюменской области уже в мае 2023 года. Теплоход «Северная сказка» будет совершать рейсы по Оби и Иртышу. Минимальная стоимость билета на двоих составляет более 100 тысяч рублей, говорится на официальном сайте перевозчика. «Стоимость круиза на 11 дней по маршруту Сургут- Березово-Мужи-Салехард-Октябрьское-Ханты-Мансийск-Уват-Тобольск составит 117 190 рублей в двухместной каюте», — сказано на сайте. Цены за полулюкс и люкс составляют от 158 390 рублей до 261 190 рублей за двоих. Там также уточнили, что теплоход с 23 мая по 31 августа сделает 10 круизов по маршруту Сургут — Салехард — Ханты-Мансийск — Тобольск.