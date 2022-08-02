Шойгу: за месяц ВС РФ спасли тысячи мирных жителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Сергей Шойгу доложил о ходе спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За июль Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине сбили несколько десятков самолетов ВСУ, ракет «Точка-У» и сотни снарядов реактивных систем, тем самым спасли тысячи человек. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Российские Вооруженные силы продолжают прикрывать гражданские объекты в освобожденных районах от средств воздушного нападения противника. Только за минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса „Точка-У“, а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. Этим спасены тысячи мирных жителей», — заявил Шойгу на селекторном совещании.

Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Приоритетом Вооруженных сил РФ является поражение военной инфраструктуры и избежание жертв среди мирного населения.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За июль Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине сбили несколько десятков самолетов ВСУ, ракет «Точка-У» и сотни снарядов реактивных систем, тем самым спасли тысячи человек. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Российские Вооруженные силы продолжают прикрывать гражданские объекты в освобожденных районах от средств воздушного нападения противника. Только за минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса „Точка-У“, а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. Этим спасены тысячи мирных жителей», — заявил Шойгу на селекторном совещании. Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Приоритетом Вооруженных сил РФ является поражение военной инфраструктуры и избежание жертв среди мирного населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...