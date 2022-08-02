Шойгу: за месяц ВС РФ спасли тысячи мирных жителей

Сергей Шойгу доложил о ходе спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

За июль Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине сбили несколько десятков самолетов ВСУ, ракет «Точка-У» и сотни снарядов реактивных систем, тем самым спасли тысячи человек. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Российские Вооруженные силы продолжают прикрывать гражданские объекты в освобожденных районах от средств воздушного нападения противника. Только за минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса „Точка-У“, а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. Этим спасены тысячи мирных жителей», — заявил Шойгу на селекторном совещании.

Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Приоритетом Вооруженных сил РФ является поражение военной инфраструктуры и избежание жертв среди мирного населения.