Свердловчане не могут дозвониться в суд из-за дефицита кадров

02 августа 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Люди не могут дозвониться до суда из-за серьезной загрузки сотрудников Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Свердловской области около часа не могли дозвониться до сотрудника арбитражного суда региона. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Почему час не могу дозвониться по телефону арбитражного суда Свердловской области. Робот отвечает, что звонок является первым в очереди», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе суда журналисту URA.RU пояснили, что проблемы могут быть связаны с нехваткой сотрудников суда. Они не успевают обрабатывать все входящие звонки. «Справочная служба у нас работает, но в ней только один человек. Для областного суда (мы являемся одним из самых загруженных судов в России) этого недостаточно. На данный момент отвечают только два телефона (справочная служба и пресс-служба), поэтому многие люди не могут дозвониться», — сообщил сотрудник пресс-службы. Он также отметил, что никакого сбоя в работе телефонной системы зафиксировано не было. Сайт также работает в штатном режиме, и картотека суда доступна. Ранее сайты арбитражных судов подвергались массовым кибератакам. Увидеть содержимое порталов было невозможно. Проблемы наблюдались на сайтах судов Свердловской, Новосибирской, Курганской областей, а также других регионов.

Жители Свердловской области около часа не могли дозвониться до сотрудника арбитражного суда региона. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Почему час не могу дозвониться по телефону арбитражного суда Свердловской области. Робот отвечает, что звонок является первым в очереди», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе суда журналисту URA.RU пояснили, что проблемы могут быть связаны с нехваткой сотрудников суда. Они не успевают обрабатывать все входящие звонки. «Справочная служба у нас работает, но в ней только один человек. Для областного суда (мы являемся одним из самых загруженных судов в России) этого недостаточно. На данный момент отвечают только два телефона (справочная служба и пресс-служба), поэтому многие люди не могут дозвониться», — сообщил сотрудник пресс-службы. Он также отметил, что никакого сбоя в работе телефонной системы зафиксировано не было. Сайт также работает в штатном режиме, и картотека суда доступна. Ранее сайты арбитражных судов подвергались массовым кибератакам. Увидеть содержимое порталов было невозможно. Проблемы наблюдались на сайтах судов Свердловской, Новосибирской, Курганской областей, а также других регионов.