Украинский нацбатальон «Азов»* признали в России террористами

02 августа 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Верховный суд запретил деятельность террористического нацбатальона «Азов»* в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Верховный суд России признал украинский батальон «Азов» (экстремистская организация, запрещена на территории РФ) террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщил корреспондент из зала суда. «Признать батальон „Азов“ террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России», — огласил решение судья. Его слова передает корреспондент РИА «Новости». Ранее против участвующих в спецоперации на Украине боевиков нацбатальона возбуждались уголовные дела по статьям об экстремизме и наемничестве. В России для участников организации УК РФ предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов — от 15 до 20. Кроме того, в Донецкой народной республике возбудили уголовные дела против 500 бойцов «Азова». * «Азов» - запрещенная в России экстремистская и террористическая организация

Верховный суд России признал украинский батальон «Азов» (экстремистская организация, запрещена на территории РФ) террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщил корреспондент из зала суда. «Признать батальон „Азов“ террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России», — огласил решение судья. Его слова передает корреспондент РИА «Новости». Ранее против участвующих в спецоперации на Украине боевиков нацбатальона возбуждались уголовные дела по статьям об экстремизме и наемничестве. В России для участников организации УК РФ предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов — от 15 до 20. Кроме того, в Донецкой народной республике возбудили уголовные дела против 500 бойцов «Азова». * «Азов» - запрещенная в России экстремистская и террористическая организация