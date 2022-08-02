Украинский нацбатальон «Азов»* признали в России террористами

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы ГУ МЧС. Курган, судебное заседание, судья, суд, триколор, флаг россии, судебный процесс, совещательная комната
Верховный суд запретил деятельность террористического нацбатальона «Азов»* в России Фото:

Верховный суд России признал украинский батальон «Азов» (экстремистская организация, запрещена на территории РФ) террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщил корреспондент из зала суда.

«Признать батальон „Азов“ террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России», — огласил решение судья. Его слова передает корреспондент РИА «Новости».

Ранее против участвующих в спецоперации на Украине боевиков нацбатальона возбуждались уголовные дела по статьям об экстремизме и наемничестве. В России для участников организации УК РФ предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов — от 15 до 20. Кроме того, в Донецкой народной республике возбудили уголовные дела против 500 бойцов «Азова».

* «Азов» - запрещенная в России экстремистская и террористическая организация

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Верховный суд России признал украинский батальон «Азов» (экстремистская организация, запрещена на территории РФ) террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщил корреспондент из зала суда. «Признать батальон „Азов“ террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России», — огласил решение судья. Его слова передает корреспондент РИА «Новости». Ранее против участвующих в спецоперации на Украине боевиков нацбатальона возбуждались уголовные дела по статьям об экстремизме и наемничестве. В России для участников организации УК РФ предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов — от 15 до 20. Кроме того, в Донецкой народной республике возбудили уголовные дела против 500 бойцов «Азова». * «Азов» - запрещенная в России экстремистская и террористическая организация
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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