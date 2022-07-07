В ДНР возбудили уголовные дела против 500 бойцов «Азова»*

08 июля 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Более 500 бойцов «Азова» и других группировок стали фигурантами дел о преступлениях в ДНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 500 взятых в плен в том числе на заводе «Азовсталь» в Мариуполе бойцов экстремистского националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ) и других вооруженных формирований стали фигурантами уголовных дел о военных преступлениях в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах республики. «Следственными органами ДНР были возбуждены уголовные дела в отношении более 500 боевиков из националистического батальона „Азов“* и других вооруженных формирований, которые сдались в плен в том числе и на заводе „Азовсталь“. Все материалы дел в отношении бойцов „Азова“ после утверждения обвинительного заключения надзорным ведомством республики будут переданы в суд для их дальнейшего рассмотрения по существу», — передает агентство. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, а также спасению мирных граждан Донбасса от обстрелов ВСУ 24 февраля. В результате действий российских войск город Мариуполь был полностью зачищен от сил ВСУ и нацбатов, оставшиеся боевики были заблокированы на территории предприятия «Азовсталь». 20 мая территория завода была полностью освобождена от боевиков нацформирования. В освобожденном от ВСУ Мариуполе продолжаются работы по выявлению нацистов из числа батальона. Части из них за преступления в Донбассе грозит смертная казнь. *«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Более 500 взятых в плен в том числе на заводе «Азовсталь» в Мариуполе бойцов экстремистского националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ) и других вооруженных формирований стали фигурантами уголовных дел о военных преступлениях в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах республики. «Следственными органами ДНР были возбуждены уголовные дела в отношении более 500 боевиков из националистического батальона „Азов“* и других вооруженных формирований, которые сдались в плен в том числе и на заводе „Азовсталь“. Все материалы дел в отношении бойцов „Азова“ после утверждения обвинительного заключения надзорным ведомством республики будут переданы в суд для их дальнейшего рассмотрения по существу», — передает агентство. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, а также спасению мирных граждан Донбасса от обстрелов ВСУ 24 февраля. В результате действий российских войск город Мариуполь был полностью зачищен от сил ВСУ и нацбатов, оставшиеся боевики были заблокированы на территории предприятия «Азовсталь». 20 мая территория завода была полностью освобождена от боевиков нацформирования. В освобожденном от ВСУ Мариуполе продолжаются работы по выявлению нацистов из числа батальона. Части из них за преступления в Донбассе грозит смертная казнь. *«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.