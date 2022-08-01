Власти ЯНАО увеличили выплаты малоимущим

Выплаты по соцконтрактам подняли на 100 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО увеличили выплаты по социальному контракту, которые получают малоимущие семьи с детьми и одинокие жители региона. Помощь могут получить горожане, чей доход за последние три месяца был ниже прожиточного минимума, сообщается на официальном сайте окружного правительства.

«По поручению президента РФ Владимира Путина на Ямале увеличен размер выплат по социальному контракту малоимущим семьям с детьми и одиноко проживающим гражданам. Размер поддержки на открытие и развитие бизнеса вырос с 250 до 350 тысяч рублей, личного подсобного хозяйства — со 100 до 200 тысяч рублей», — уточнили там.

В пресс-службе добавили, что будут также выплачиваться единовременные выплаты в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пострадавшие смогут получить 10 тысяч рублей, потерявшие имущество первой необходимости — от 50 до 100 тысяч рублей, получившие вред здоровью — от 200 до 400 тысяч, один миллион рублей получит семья погибшего.

«Обратиться за выплатой следует до 1 октября. Средства будут перечисляться по мере поступления и рассмотрения заявлений с августа по ноябрь включительно», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что жителям ЯНАО с 1 июня проиндексируют пенсии, увеличат прожиточный минимум и повысят минимальный размер оплаты труда. Задачу провести индексацию президент России Владимир Путин поставил на заседании президиума Госсовета 25 мая.