К лежачей пациентке в больнице Кургана не пускают дочь

В отделении травматологии первой городской больницы не пускают родных к лежачей пациентке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана Вероника Холодилина не может попасть к лежачей матери, которая находится на лечении в отделении травматологии в первой городской больнице. Посещение разрешено только при наличии ПЦР-теста. Об этом URA.RU рассказали сама женщина.

«Родных не пускают к лежачим больным для ухода в первой городской больнице, просят свежий ПЦР-тест. Пациенты выходят на улицу, встречаются с родственниками, а я не могу к 82-летней матери пройти. Тест, на минуточку, стоит около 1200 рублей в платной клинике. Экспресс-тесты не принимают», — говорит Холодилина.

По словам женщины, ее мать лежит в больнице с 18 июля, с тех пор она не может увидеться с ней. «Звонила на пост, но не могла дозвониться в течение суток, хотела узнать про маму. В больнице санитарок не хватает, нет ни одноразовых пеленок, ни памперсов. Старух по утрам не умывают, санитарок не дождаться, если нужна помощь по бытовым вопросам», — сообщила URA.RU Холодилина.

URA.RU направило официальный запрос в областной департамент здравоохранения. На момент публикации ответ не поступил. В депздраве женщине пообещали разобраться в ситуации.

Ранее URA.RU сообщало, что родственница пациентки, которая лежала в курганской БСМП, пожаловалась на отсутствие ухода и оскорбления со стороны медперсонала в отделении неврологии. Женщине, перенесшей инсульт, медики не давали питьевой воды и утку.