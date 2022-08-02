К лежачей пациентке в больнице Кургана не пускают дочь

Жительница Кургана Вероника Холодилина не может попасть к лежачей матери, которая находится на лечении в отделении травматологии в первой городской больнице. Посещение разрешено только при наличии ПЦР-теста. Об этом URA.RU рассказали сама женщина.
«Родных не пускают к лежачим больным для ухода в первой городской больнице, просят свежий ПЦР-тест. Пациенты выходят на улицу, встречаются с родственниками, а я не могу к 82-летней матери пройти. Тест, на минуточку, стоит около 1200 рублей в платной клинике. Экспресс-тесты не принимают», — говорит Холодилина.
По словам женщины, ее мать лежит в больнице с 18 июля, с тех пор она не может увидеться с ней. «Звонила на пост, но не могла дозвониться в течение суток, хотела узнать про маму. В больнице санитарок не хватает, нет ни одноразовых пеленок, ни памперсов. Старух по утрам не умывают, санитарок не дождаться, если нужна помощь по бытовым вопросам», — сообщила URA.RU Холодилина.
URA.RU направило официальный запрос в областной департамент здравоохранения. На момент публикации ответ не поступил. В депздраве женщине пообещали разобраться в ситуации.
Ранее URA.RU сообщало, что родственница пациентки, которая лежала в курганской БСМП, пожаловалась на отсутствие ухода и оскорбления со стороны медперсонала в отделении неврологии. Женщине, перенесшей инсульт, медики не давали питьевой воды и утку.
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Жительница Кургана Вероника Холодилина не может попасть к лежачей матери, которая находится на лечении в отделении травматологии в первой городской больнице. Посещение разрешено только при наличии ПЦР-теста. Об этом URA.RU рассказали сама женщина. «Родных не пускают к лежачим больным для ухода в первой городской больнице, просят свежий ПЦР-тест. Пациенты выходят на улицу, встречаются с родственниками, а я не могу к 82-летней матери пройти. Тест, на минуточку, стоит около 1200 рублей в платной клинике. Экспресс-тесты не принимают», — говорит Холодилина. По словам женщины, ее мать лежит в больнице с 18 июля, с тех пор она не может увидеться с ней. «Звонила на пост, но не могла дозвониться в течение суток, хотела узнать про маму. В больнице санитарок не хватает, нет ни одноразовых пеленок, ни памперсов. Старух по утрам не умывают, санитарок не дождаться, если нужна помощь по бытовым вопросам», — сообщила URA.RU Холодилина. URA.RU направило официальный запрос в областной департамент здравоохранения. На момент публикации ответ не поступил. В депздраве женщине пообещали разобраться в ситуации. Ранее URA.RU сообщало, что родственница пациентки, которая лежала в курганской БСМП, пожаловалась на отсутствие ухода и оскорбления со стороны медперсонала в отделении неврологии. Женщине, перенесшей инсульт, медики не давали питьевой воды и утку.