Пациентка Курганской БСМП пожаловалась на отсутствие ухода и оскорбления со стороны медперсонала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родственница пациентки курганской БСМП Марина Крюкова пожаловалась на отсутствие ухода и оскорбления со стороны медперсонала в отделении неврологии. Женщине, перенесшей инсульт, медики не давали питьевой воды и утку, написала она в курганском паблике соцсети «ВКонтакте».

«Мама поступила с инсультом в горбольницу №1. Как только ее перевели на 4 этаж в палату интенсивной терапии, начался кошмар. Мало того, что медперсонал не подходил на просьбы, не давал воды больному человеку, который самостоятельно не мог встать и дотянуться до воды, так еще и считали необходимым в адрес пациента отпускать различные оскорбления. Мама после многочисленных попыток позвать медсестру, пыталась сама достать бутылку с водой, и падала (несколько раз). А врач по телефону сообщил, что она „один раз сползла с кровати“. На просьбы принести утку также не реагировали, а потом скандалили, если человек ходил под себя. И это только малая часть того, что там происходит», — написала Марина Крюкова в группе «Черный список|Курган».

Автор отметила, что родственников из-за карантина не допускали до больной. Связи с пациенткой не было. Женщина рассказала дочерям о плохом обращении со стороны медперсонала после выписки из больницы. Марина Крюкова уточнила URA.RU, что жалобы по данному факту направлены в региональный депздрав, Росздравнадзор и Минздрав РФ.

В комментариях курганцы приводят подобные истории. «Тоже с этим столкнулись в мае, ни связи, ни прийти, ничего не добиться, когда дозванивались до врача, потом бабуля рассказала какой ужас там переживала», — написала София Ярушина. «Согласна полностью, в прошлом году лежала там, отношение отвратительное к пациентам!» — отметила Света Светикова.

В департаменте здравоохранения Курганской области в комментариях к посту ответили, что факты, изложенные в сообщении, требуют проведения проверки. URA.RU направило запрос в облздрав с просьбой прокомментировать ситуацию.

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