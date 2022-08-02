Свердловский депутат оказался владельцем 27 машин

02 августа 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Вячеслав Брозовский отчитался о доходах за 2021 год Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Депутат свердловского заксобрания, владелец группы Brozex Вячеслав Брозовский оказался владельцем 27 автомобилей разного профиля. Это следует из декларации о его доходах, опубликованной на сайте областного парламента. Суммарный доход Брозовского за 2021 год составил 23,1 млн рублей. В этот раз в пятерку богатейших парламентариев он не вошел, заметно потеряв в деньгах в сравнении с прошлым годом: тогда депутат-бизнесмен декларировал 108 млн рублей дохода. Согласно отчету, Брозовскому принадлежат квартира на 143 квадратных метра, восемь земельных участков, дача, обширный список нежилых построек и четыре гаража. Вместе с тем парламентарий владеет обширным автопарком. Суммарно в его собственности находятся 27 самых разнообразных автомобилей. Среди них Lexus RX 400h, BMW 745Li, ВАЗ-21099, Kia Rio, почти десяток самосвалов МАЗ, легкий грузовик Nissan Atlas и мусоровоз КО 449-12. Помимо машин, Брозовскому принадлежат несколько погрузчиков, бульдозер, каток и экскаваторы. Самым богатым депутатом заксо по итогам 2021 года стал вице-спикер, член «Единой России» Виктор Маслаков. Он задекларировал доход в 158,8 млн рублей. Второе место занял глава «Киберстали» Алексей Дронов со 122,6 млн рублей, а третье — владелец торговых центров «Омега» и «Апельсин» Владимир Смирнов с доходом 90,6 млн рублей.

Депутат свердловского заксобрания, владелец группы Brozex Вячеслав Брозовский оказался владельцем 27 автомобилей разного профиля. Это следует из декларации о его доходах, опубликованной на сайте областного парламента. Суммарный доход Брозовского за 2021 год составил 23,1 млн рублей. В этот раз в пятерку богатейших парламентариев он не вошел, заметно потеряв в деньгах в сравнении с прошлым годом: тогда депутат-бизнесмен декларировал 108 млн рублей дохода. Согласно отчету, Брозовскому принадлежат квартира на 143 квадратных метра, восемь земельных участков, дача, обширный список нежилых построек и четыре гаража. Вместе с тем парламентарий владеет обширным автопарком. Суммарно в его собственности находятся 27 самых разнообразных автомобилей. Среди них Lexus RX 400h, BMW 745Li, ВАЗ-21099, Kia Rio, почти десяток самосвалов МАЗ, легкий грузовик Nissan Atlas и мусоровоз КО 449-12. Помимо машин, Брозовскому принадлежат несколько погрузчиков, бульдозер, каток и экскаваторы. Самым богатым депутатом заксо по итогам 2021 года стал вице-спикер, член «Единой России» Виктор Маслаков. Он задекларировал доход в 158,8 млн рублей. Второе место занял глава «Киберстали» Алексей Дронов со 122,6 млн рублей, а третье — владелец торговых центров «Омега» и «Апельсин» Владимир Смирнов с доходом 90,6 млн рублей.