Генерал Трифонов призвал допросить о взятках статусных силовиков

02 августа 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Экс-глава УМВД Екатеринбурга генерал Трифонов просит допросить силовиков Фото: Александр Мамаев © URA.RU Экс-начальник УМВД по Екатеринбургу генерал Игорь Трифонов попросил допросить по своему делу ряд статусных силовиков. Речь идет о бывшем руководителе УФСБ по Свердловской области Александре Вяткине и экс-начальнике регионального главка полиции Михаиле Бородине. «В 2014 году Назим Мусаев от лица хозяев 4-й овощебазы предложил ему взятку. Я сразу доложил об этом начальнику ГУ МВД Михаилу Бородину. Он при мне позвонил главе УФСБ Александру Вяткину. По Мусаеву, а также по полицейским, которые были связаны, началась оперативная работа. Я не мог получать взятку от Воронина, поскольку знал, что он уже в разработке. Мои встречи с Мусаевым, Ждановым, Воронином носили форму разведвопросов. Вот такие у меня были с ними отношения», — передает слова Трифонова Е1. Кроме всего, генерал Трифонов настаивает на том, чтобы в суде допросили бывшего руководителя отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Олега Курача и его заместителя Илью Власова. Однако судья отказал в этом ходатайстве, так как эпизод с Мусаевым не связан с тем, в чем обвиняют Трифонова. Судебный процесс над экс-главой УМВД Трифоновым продолжается. Ранее URA.RU писало, что представитель прокуратуры заявил, что экс-начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов причастен к коррупционному скандалу, в ходе которого он и экс-смотрящий за Тавдой (Свердловская область) получали деньги от бизнесменов за открытие торговых точек у «Таганского ряда». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-начальник УМВД по Екатеринбургу генерал Игорь Трифонов попросил допросить по своему делу ряд статусных силовиков. Речь идет о бывшем руководителе УФСБ по Свердловской области Александре Вяткине и экс-начальнике регионального главка полиции Михаиле Бородине. «В 2014 году Назим Мусаев от лица хозяев 4-й овощебазы предложил ему взятку. Я сразу доложил об этом начальнику ГУ МВД Михаилу Бородину. Он при мне позвонил главе УФСБ Александру Вяткину. По Мусаеву, а также по полицейским, которые были связаны, началась оперативная работа. Я не мог получать взятку от Воронина, поскольку знал, что он уже в разработке. Мои встречи с Мусаевым, Ждановым, Воронином носили форму разведвопросов. Вот такие у меня были с ними отношения», — передает слова Трифонова Е1. Кроме всего, генерал Трифонов настаивает на том, чтобы в суде допросили бывшего руководителя отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Олега Курача и его заместителя Илью Власова. Однако судья отказал в этом ходатайстве, так как эпизод с Мусаевым не связан с тем, в чем обвиняют Трифонова. Судебный процесс над экс-главой УМВД Трифоновым продолжается. Ранее URA.RU писало, что представитель прокуратуры заявил, что экс-начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов причастен к коррупционному скандалу, в ходе которого он и экс-смотрящий за Тавдой (Свердловская область) получали деньги от бизнесменов за открытие торговых точек у «Таганского ряда».