Генерал Трифонов призвал допросить о взятках статусных силовиков

Экс-начальник УМВД по Екатеринбургу генерал Игорь Трифонов попросил допросить по своему делу ряд статусных силовиков. Речь идет о бывшем руководителе УФСБ по Свердловской области Александре Вяткине и экс-начальнике регионального главка полиции Михаиле Бородине.
«В 2014 году Назим Мусаев от лица хозяев 4-й овощебазы предложил ему взятку. Я сразу доложил об этом начальнику ГУ МВД Михаилу Бородину. Он при мне позвонил главе УФСБ Александру Вяткину. По Мусаеву, а также по полицейским, которые были связаны, началась оперативная работа. Я не мог получать взятку от Воронина, поскольку знал, что он уже в разработке. Мои встречи с Мусаевым, Ждановым, Воронином носили форму разведвопросов. Вот такие у меня были с ними отношения», — передает слова Трифонова Е1.
Кроме всего, генерал Трифонов настаивает на том, чтобы в суде допросили бывшего руководителя отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Олега Курача и его заместителя Илью Власова. Однако судья отказал в этом ходатайстве, так как эпизод с Мусаевым не связан с тем, в чем обвиняют Трифонова. Судебный процесс над экс-главой УМВД Трифоновым продолжается.
Ранее URA.RU писало, что представитель прокуратуры заявил, что экс-начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов причастен к коррупционному скандалу, в ходе которого он и экс-смотрящий за Тавдой (Свердловская область) получали деньги от бизнесменов за открытие торговых точек у «Таганского ряда».
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Экс-начальник УМВД по Екатеринбургу генерал Игорь Трифонов попросил допросить по своему делу ряд статусных силовиков. Речь идет о бывшем руководителе УФСБ по Свердловской области Александре Вяткине и экс-начальнике регионального главка полиции Михаиле Бородине. «В 2014 году Назим Мусаев от лица хозяев 4-й овощебазы предложил ему взятку. Я сразу доложил об этом начальнику ГУ МВД Михаилу Бородину. Он при мне позвонил главе УФСБ Александру Вяткину. По Мусаеву, а также по полицейским, которые были связаны, началась оперативная работа. Я не мог получать взятку от Воронина, поскольку знал, что он уже в разработке. Мои встречи с Мусаевым, Ждановым, Воронином носили форму разведвопросов. Вот такие у меня были с ними отношения», — передает слова Трифонова Е1. Кроме всего, генерал Трифонов настаивает на том, чтобы в суде допросили бывшего руководителя отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Олега Курача и его заместителя Илью Власова. Однако судья отказал в этом ходатайстве, так как эпизод с Мусаевым не связан с тем, в чем обвиняют Трифонова. Судебный процесс над экс-главой УМВД Трифоновым продолжается. Ранее URA.RU писало, что представитель прокуратуры заявил, что экс-начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов причастен к коррупционному скандалу, в ходе которого он и экс-смотрящий за Тавдой (Свердловская область) получали деньги от бизнесменов за открытие торговых точек у «Таганского ряда».