Игорь Трифонов находится в СИЗО до вынесения приговора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представитель прокуратуры заявил, что экс-начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов причастен к коррупционному скандалу, в ходе которого он и экс-смотрящий за Тавдой (Свердловская область) получали деньги от бизнесменов за открытие торговых точек у «Таганского ряда». Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Ленинского районного суда Екатеринбурга.

«Разговор связан с обсуждением получением Мусаевым и Трифоновым фиксированного незаконного денежного вознаграждения (взятки) на постоянной основе от лица, названного Шамиль. А также, возможно, других лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, связанной с торговлей продуктами питания в неразрешенных местах», — рассказал представитель прокуратуры.

Адвокат Трифонова Ольга Кезик заявила, что инцидент, озвученный прокурором, не имеет отношения к рассматриваемому делу. Она подчеркнула, что соответствующие материалы о событиях 2017 года выведены в отдельное производство.

Назим Мусаев предположительно работал на Игоря Трифонова и подозревается в убийстве нескольких человек. Он обеспечивал реализацию контрафактного алкоголя и «крышевал» предпринимателей, занимающихся этим.

Игорь Трифонов находился в должности главы УМВД по Екатеринбургу, а затем занимал пост министра внутренних дел в Карачаево-Черкессии. По версии следствия, Трифонов брал взятку суммой около 10 млн рублей, из которых 7,5 млн рублей были переданы за отказ в возбуждении уголовного дела. В процессе рассмотрения дела Трифонову удавалось выйти из СИЗО под домашний арест. Однако в скором времени ему вернули прежнюю меру пресечения до вынесения приговора.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам