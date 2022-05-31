Генералу Трифонову припомнили дело о взятках на «Таганском ряду». В схеме работал бизнесмен-киллер

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Двадцать восьмое заседание гордумы Екатеринбурга, трифонов игорь
Игорь Трифонов находится в СИЗО до вынесения приговора Фото:

Представитель прокуратуры заявил, что экс-начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов причастен к коррупционному скандалу, в ходе которого он и экс-смотрящий за Тавдой (Свердловская область) получали деньги от бизнесменов за открытие торговых точек у «Таганского ряда». Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Ленинского районного суда Екатеринбурга.

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«Разговор связан с обсуждением получением Мусаевым и Трифоновым фиксированного незаконного денежного вознаграждения (взятки) на постоянной основе от лица, названного Шамиль. А также, возможно, других лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, связанной с торговлей продуктами питания в неразрешенных местах», — рассказал представитель прокуратуры.

Адвокат Трифонова Ольга Кезик заявила, что инцидент, озвученный прокурором, не имеет отношения к рассматриваемому делу. Она подчеркнула, что соответствующие материалы о событиях 2017 года выведены в отдельное производство.

Назим Мусаев предположительно работал на Игоря Трифонова и подозревается в убийстве нескольких человек. Он обеспечивал реализацию контрафактного алкоголя и «крышевал» предпринимателей, занимающихся этим.

Игорь Трифонов находился в должности главы УМВД по Екатеринбургу, а затем занимал пост министра внутренних дел в Карачаево-Черкессии. По версии следствия, Трифонов брал взятку суммой около 10 млн рублей, из которых 7,5 млн рублей были переданы за отказ в возбуждении уголовного дела. В процессе рассмотрения дела Трифонову удавалось выйти из СИЗО под домашний арест. Однако в скором времени ему вернули прежнюю меру пресечения до вынесения приговора.

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Представитель прокуратуры заявил, что экс-начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов причастен к коррупционному скандалу, в ходе которого он и экс-смотрящий за Тавдой (Свердловская область) получали деньги от бизнесменов за открытие торговых точек у «Таганского ряда». Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Ленинского районного суда Екатеринбурга. «Разговор связан с обсуждением получением Мусаевым и Трифоновым фиксированного незаконного денежного вознаграждения (взятки) на постоянной основе от лица, названного Шамиль. А также, возможно, других лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, связанной с торговлей продуктами питания в неразрешенных местах», — рассказал представитель прокуратуры. Адвокат Трифонова Ольга Кезик заявила, что инцидент, озвученный прокурором, не имеет отношения к рассматриваемому делу. Она подчеркнула, что соответствующие материалы о событиях 2017 года выведены в отдельное производство. Назим Мусаев предположительно работал на Игоря Трифонова и подозревается в убийстве нескольких человек. Он обеспечивал реализацию контрафактного алкоголя и «крышевал» предпринимателей, занимающихся этим. Игорь Трифонов находился в должности главы УМВД по Екатеринбургу, а затем занимал пост министра внутренних дел в Карачаево-Черкессии. По версии следствия, Трифонов брал взятку суммой около 10 млн рублей, из которых 7,5 млн рублей были переданы за отказ в возбуждении уголовного дела. В процессе рассмотрения дела Трифонову удавалось выйти из СИЗО под домашний арест. Однако в скором времени ему вернули прежнюю меру пресечения до вынесения приговора.
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