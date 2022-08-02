Экс-мэр Екатеринбурга разбогател, потеряв работу в Москве

Аркадий Чернецкий увеличил доход на 2 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Бывший мэр Екатеринбурга (1992—2010) и бывший сенатор Аркадий Чернецкий, осенью 2021-го перешедший на работу в свердловское заксобрание, увеличил свой доход. За прошедший год он заработал больше 11 млн рублей, говорится в декларации о его доходах, опубликованной на сайте областного парламента.

Доход Чернецкого за 2020 год, когда он еще работал в Совете Федерации, составил 9,3 млн рублей. Сейчас, уже будучи первым вице-спикером заксобрания, политик задекларировал 11,2 млн рублей. В собственности экс-мэра находятся крупный земельный участок на 10 130 квадратных метров, жилой дом площадью 518 «квадратов» и гараж.

В автопарке Чернецкого два Lexus — LX 570 и LS 500. Доход его супруги почти не изменился: за 2021-й она заработала 8,3 млн, а годом ранее 8,2 млн рублей. Чернецкий перешел на работу в свердловское заксобрание по итогам сентябрьских выборов-2021. До этого он с 2010 года представлял Свердловскую область в Совете Федерации.

Самым богатым депутатом заксо по итогам 2021 года стал вице-спикер, член «Единой России» Виктор Маслаков. Он задекларировал доход в 158,8 млн рублей. Суммарно свердловские парламентарии заработали 710 млн рублей.