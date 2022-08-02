Жена свердловского депутата задекларировала 8000 участков земли

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Вручение мандатов депутатам Заксо. Екатеринбург , зяблицев евгений
Супруга Евгения Зяблицева владеет обширными земельными участками Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Бизнесвумен Галина Зяблицева, супруга депутата свердловского заксобрания Евгения Зяблицева («Единая Россия»), оказалась владелицей 8 710 земельных участков, суммарная площадь которых превышает 17,5 квадратных километров. Это следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте областного парламента.

В документе указано, что за 2021 год Зяблицева заработала 55,2 млн — значительно больше мужа, который задекларировал 2,5 млн рублей. Зяблицевой принадлежат дом, десять квартир, два гаража, множество нежилых помещений и огромное количество земли. Совокупный размер участков в несколько раз превышает площадь Гибралтара (6,5 кв. км), Монако (2 кв. км) и Ватикана (0,44 кв. км).

Ранее URA.RU писало, что основную сумму доходов Зяблицева получает от операций с землей. Ей принадлежат обширные площади на границе Свердловской и Челябинской областей, которые продаются под индивидуальную жилую застройку.

Наибольших доход среди всех депутатов заксобрания продемонстрировал единоросс Виктор Маслаков, указавший в декларации 158,8 млн рублей. Меньше всех за год заработал Николай Коробейников из КПРФ, отчитавшийся о 290 тысячах рублей.

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Бизнесвумен Галина Зяблицева, супруга депутата свердловского заксобрания Евгения Зяблицева («Единая Россия»), оказалась владелицей 8 710 земельных участков, суммарная площадь которых превышает 17,5 квадратных километров. Это следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте областного парламента. В документе указано, что за 2021 год Зяблицева заработала 55,2 млн — значительно больше мужа, который задекларировал 2,5 млн рублей. Зяблицевой принадлежат дом, десять квартир, два гаража, множество нежилых помещений и огромное количество земли. Совокупный размер участков в несколько раз превышает площадь Гибралтара (6,5 кв. км), Монако (2 кв. км) и Ватикана (0,44 кв. км). Ранее URA.RU писало, что основную сумму доходов Зяблицева получает от операций с землей. Ей принадлежат обширные площади на границе Свердловской и Челябинской областей, которые продаются под индивидуальную жилую застройку. Наибольших доход среди всех депутатов заксобрания продемонстрировал единоросс Виктор Маслаков, указавший в декларации 158,8 млн рублей. Меньше всех за год заработал Николай Коробейников из КПРФ, отчитавшийся о 290 тысячах рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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