Жена свердловского депутата задекларировала 8000 участков земли

02 августа 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Супруга Евгения Зяблицева владеет обширными земельными участками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Бизнесвумен Галина Зяблицева, супруга депутата свердловского заксобрания Евгения Зяблицева («Единая Россия»), оказалась владелицей 8 710 земельных участков, суммарная площадь которых превышает 17,5 квадратных километров. Это следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте областного парламента. В документе указано, что за 2021 год Зяблицева заработала 55,2 млн — значительно больше мужа, который задекларировал 2,5 млн рублей. Зяблицевой принадлежат дом, десять квартир, два гаража, множество нежилых помещений и огромное количество земли. Совокупный размер участков в несколько раз превышает площадь Гибралтара (6,5 кв. км), Монако (2 кв. км) и Ватикана (0,44 кв. км). Ранее URA.RU писало, что основную сумму доходов Зяблицева получает от операций с землей. Ей принадлежат обширные площади на границе Свердловской и Челябинской областей, которые продаются под индивидуальную жилую застройку. Наибольших доход среди всех депутатов заксобрания продемонстрировал единоросс Виктор Маслаков, указавший в декларации 158,8 млн рублей. Меньше всех за год заработал Николай Коробейников из КПРФ, отчитавшийся о 290 тысячах рублей.

Бизнесвумен Галина Зяблицева, супруга депутата свердловского заксобрания Евгения Зяблицева («Единая Россия»), оказалась владелицей 8 710 земельных участков, суммарная площадь которых превышает 17,5 квадратных километров. Это следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте областного парламента. В документе указано, что за 2021 год Зяблицева заработала 55,2 млн — значительно больше мужа, который задекларировал 2,5 млн рублей. Зяблицевой принадлежат дом, десять квартир, два гаража, множество нежилых помещений и огромное количество земли. Совокупный размер участков в несколько раз превышает площадь Гибралтара (6,5 кв. км), Монако (2 кв. км) и Ватикана (0,44 кв. км). Ранее URA.RU писало, что основную сумму доходов Зяблицева получает от операций с землей. Ей принадлежат обширные площади на границе Свердловской и Челябинской областей, которые продаются под индивидуальную жилую застройку. Наибольших доход среди всех депутатов заксобрания продемонстрировал единоросс Виктор Маслаков, указавший в декларации 158,8 млн рублей. Меньше всех за год заработал Николай Коробейников из КПРФ, отчитавшийся о 290 тысячах рублей.