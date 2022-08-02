Офтальмолог Шилова предупредила о потере глаз из-за линз

03 августа 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Контактные линзы травмируют роговицу глаза, заявила Татьяна Шилова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Длительное ношение контактных линз может привести к травмированию роговицы, ее дальнейшему помутнению и трансплантации, при которой не исключены риски потери глаза. Об этом в беседе с URA.RU собщила врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. «При длительном использовании контактных линз у человека многократно возрастают риски по дистрофическим изменениям роговицы и инфекционным осложнениям. Потому что так или иначе случаются микроэрозии, микротравмы. А роговица — это одна из самых нежных структур в нашем глазу. Если в ней возникают какие-то повреждения, она превращается в непрозрачную структуру, которая не дает возможность видеть. Лечение таких состояний в крайней степени — это пересадка донорских роговиц. И если поставить на чашу весов контактные линзы, или риски в виде осложнений — потерять глаз, — то они несоразмерны», — подчеркнула Татьяна Шилова. По словам врача-офтальмолога, наименее травмоопасным методом коррекции зрения являются очки. «Если сравнивать все существующие на сегодняшний день методы коррекции, то мы, хирурги, хирурги-офтальмологи, считаем контактную линзу в целом потенциально-опасным способом. Потому что это инородное тело, которое находится на поверхности глаз и нарушает в целом обменные процессы. При длительном ношении может вызывать стойкую гипоксию — нехватку кислорода в тканях роговицы. Потому что она питается не за счет сосудов, как обычные ткани, а за счет обмена веществ через поверхность и внутреннюю стенку. Лучше переходить на очки и носить их не дольше 5-6 часов в день, либо сделать коррекцию зрения. В этом случае роговица не травмируется», — объяснила Шилова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Длительное ношение контактных линз может привести к травмированию роговицы, ее дальнейшему помутнению и трансплантации, при которой не исключены риски потери глаза. Об этом в беседе с URA.RU собщила врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. «При длительном использовании контактных линз у человека многократно возрастают риски по дистрофическим изменениям роговицы и инфекционным осложнениям. Потому что так или иначе случаются микроэрозии, микротравмы. А роговица — это одна из самых нежных структур в нашем глазу. Если в ней возникают какие-то повреждения, она превращается в непрозрачную структуру, которая не дает возможность видеть. Лечение таких состояний в крайней степени — это пересадка донорских роговиц. И если поставить на чашу весов контактные линзы, или риски в виде осложнений — потерять глаз, — то они несоразмерны», — подчеркнула Татьяна Шилова. По словам врача-офтальмолога, наименее травмоопасным методом коррекции зрения являются очки. «Если сравнивать все существующие на сегодняшний день методы коррекции, то мы, хирурги, хирурги-офтальмологи, считаем контактную линзу в целом потенциально-опасным способом. Потому что это инородное тело, которое находится на поверхности глаз и нарушает в целом обменные процессы. При длительном ношении может вызывать стойкую гипоксию — нехватку кислорода в тканях роговицы. Потому что она питается не за счет сосудов, как обычные ткани, а за счет обмена веществ через поверхность и внутреннюю стенку. Лучше переходить на очки и носить их не дольше 5-6 часов в день, либо сделать коррекцию зрения. В этом случае роговица не травмируется», — объяснила Шилова.