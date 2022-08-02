МИД Китая предрек США катастрофу из-за визита Пелоси на Тайвань

МИД Китая выразил решительное осуждение визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Тайваня и предупредил, что это обернется для США катастрофическими последствиями. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Учитывая бесцеремонные действия США, игнорирующие неоднократные серьезные представления Китая, для Китая будет оправданно и необходимо принять любые контрмеры. Трудно представить себе более безрассудное и провокационное действие, чем это. Это приведет к катастрофическим последствиям для безопасности, процветания и порядка в регионе Тайваня и даже в мире», — приводит слова представителя МИД «Синьхуа Новости».
Чуньин также отметила, что визит Пелоси является провокацией, за которую нельзя не понести ответственность. «В очередной раз продемонстрировали мышление гегемонизма и гангстерскую логику у некоторых людей в США: я могу самовольно провоцировать тебя, но тебе нельзя выступать против или прибегать к самозащите. Спикер Палаты представителей Конгресса США является третьим по рангу должностным лицом в администрации США. Визит спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань на военном самолете США ни в коем случае не является неофициальным действием», — считает она.
Ранее самолет Пелоси приземлился на Тайване. На фоне ее визита США подняли в воздух с военной базы Кадена несколько истребителей. Представители США при этом заявляют, что это неофициальный визит.
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МИД Китая выразил решительное осуждение визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Тайваня и предупредил, что это обернется для США катастрофическими последствиями. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. «Учитывая бесцеремонные действия США, игнорирующие неоднократные серьезные представления Китая, для Китая будет оправданно и необходимо принять любые контрмеры. Трудно представить себе более безрассудное и провокационное действие, чем это. Это приведет к катастрофическим последствиям для безопасности, процветания и порядка в регионе Тайваня и даже в мире», — приводит слова представителя МИД «Синьхуа Новости». Чуньин также отметила, что визит Пелоси является провокацией, за которую нельзя не понести ответственность. «В очередной раз продемонстрировали мышление гегемонизма и гангстерскую логику у некоторых людей в США: я могу самовольно провоцировать тебя, но тебе нельзя выступать против или прибегать к самозащите. Спикер Палаты представителей Конгресса США является третьим по рангу должностным лицом в администрации США. Визит спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань на военном самолете США ни в коем случае не является неофициальным действием», — считает она. Ранее самолет Пелоси приземлился на Тайване. На фоне ее визита США подняли в воздух с военной базы Кадена несколько истребителей. Представители США при этом заявляют, что это неофициальный визит.