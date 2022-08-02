Африканцы из Воронежа украли у пермячек полмиллиона

Уроженцы Нигерии знакомились со своими жертвами через соцсети и обманом выманивали крупные суммы денег Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Дзержинский районный суд Перми осудил за мошенничество двух уроженцев Республики Нигерия (Западная Африка), проживающих в Воронеже. Установлено, что они разработали преступную схему, с помощью которой похитили у двух пермячек более полумиллиона рублей.

«Злоумышленники, один из которых через соцсети знакомился с женщинами, вступал в переписку, и под предлогом отправления посылки, в которой якобы находился дорогой подарок и деньги в валюте, просил оплатить стоимость доставки, с учетом пересечения через границу. Второй созванивался с потерпевшей, и та оплачивала расходы, перечисляя сумму на счет. В некоторых случаях мошенники сообщали девушкам о якобы возникших трудностях на таможне, для урегулирования которых необходимо было оплатить удвоенную сумму», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

В итоге иностранцы обманным путем выманили у двух жительниц Перми около 600 тысяч рублей. Суд приговорил каждого из виновных к 5 годам лишения свободы колонии общего режима со штрафом 80 тысяч рублей. Обвиняемые вину не признали, приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми осудили супругов-лжериелторов, которые обманули клиентов на десятки миллионов рублей. Жертвами обмана становились пермяки, ведущие асоциальный образ жизни.