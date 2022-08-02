«Жесткие дискаунтеры» появятся в Екатеринбурге

02 августа 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

«Чижик» появится в Екатеринбург Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сеть «жестких дискаунтеров» под названием «Чижик» появится в Екатеринбурге до конца 2022 года. Информация об этом появилась на официальном сайте X5 Retail Group. Компания управляет торговыми сетями «Пятерочка» и «Перекресток». «Торговая сеть в 2022 году планирует выход еще в 3 новых региона России. В третьем квартале „Чижик“ планирует начать работу в Екатеринбурге, Перми и Челябинске. Также планируется открытие новых распределительных центров сети в Екатеринбурге и Москве», — сказано в сообщении. Формат «жесткого дискаунтера» предполагает более низкую стоимость товаров, чем в других магазинах за счет простого оформления и дизайна магазинов, выкладки товаров, оптимизации персонала. X5 Group заявляет, что ценовая политика сети «Чижик» предполагает более низкую стоимость привычной продовольственной корзины, чем в среднем на рынке.

Сеть «жестких дискаунтеров» под названием «Чижик» появится в Екатеринбурге до конца 2022 года. Информация об этом появилась на официальном сайте X5 Retail Group. Компания управляет торговыми сетями «Пятерочка» и «Перекресток». «Торговая сеть в 2022 году планирует выход еще в 3 новых региона России. В третьем квартале „Чижик“ планирует начать работу в Екатеринбурге, Перми и Челябинске. Также планируется открытие новых распределительных центров сети в Екатеринбурге и Москве», — сказано в сообщении. Формат «жесткого дискаунтера» предполагает более низкую стоимость товаров, чем в других магазинах за счет простого оформления и дизайна магазинов, выкладки товаров, оптимизации персонала. X5 Group заявляет, что ценовая политика сети «Чижик» предполагает более низкую стоимость привычной продовольственной корзины, чем в среднем на рынке.