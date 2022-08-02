Минобороны: ВСУ расстреляли мирных жителей в Херсонской области

02 августа 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

Украинские нацисты расстреляли автобус с жителями в Херсонской области, сообщается в Минобороны РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские нацисты расстреляли автобус с жителями в Херсонской области, это очередная кровавая провокация со стороны киевских властей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «По имеющейся достоверной информации, в Херсонской области боевиками украинских вооруженных формирований проведена очередная кровавая провокация. На участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории», — сообщает Минобороны в заявлении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Отмечается, что при этом фото- и видеофиксацию якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению проводили специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ. Там подчеркнули, что подобные действия киевских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан. По мнению Минобороны, такие действия доказывают абсолютное «пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права». Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Российская армия наносит удары по военной инфраструктуре, сообщали в Минобороны РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам Донбасса и освобождение народных республик.

Украинские нацисты расстреляли автобус с жителями в Херсонской области, это очередная кровавая провокация со стороны киевских властей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «По имеющейся достоверной информации, в Херсонской области боевиками украинских вооруженных формирований проведена очередная кровавая провокация. На участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории», — сообщает Минобороны в заявлении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Отмечается, что при этом фото- и видеофиксацию якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению проводили специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ. Там подчеркнули, что подобные действия киевских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан. По мнению Минобороны, такие действия доказывают абсолютное «пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права». Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Российская армия наносит удары по военной инфраструктуре, сообщали в Минобороны РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам Донбасса и освобождение народных республик.