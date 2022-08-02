02 августа 2022

Уникальный пермский завод попал под санкции США

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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, металлургическое предприятие, металлургия, металлургический завод, сталевар, металлург
Завод производит уникальную продукцию Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США включило ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в санкционные списки. Дочерней структурой ММК в Пермском крае является ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод». Информация о расширении санкционного списка размещена на сайте министерства финансов США.

Завод является единственным в РФ производителем оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе. «Лысьвенский металлургический завод» изготавливает продукцию для «АвтоВАЗа». В 2017 году он вошел в состав ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Американским компаниям и физлицам запрещено проводить какие бы то ни было сделки с предприятиями холдинга. Текущие операции нужно завершить до 1 сентября.

Западные компании усилили санкционное давление на Россию с начала вынужденной спецоперации на Украине, направленной на прекращение восьмилетнего геноцида русских на Донбассе. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что истинной целью санкций является «отмена РФ».

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США включило ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в санкционные списки. Дочерней структурой ММК в Пермском крае является ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод». Информация о расширении санкционного списка размещена на сайте министерства финансов США. Завод является единственным в РФ производителем оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе. «Лысьвенский металлургический завод» изготавливает продукцию для «АвтоВАЗа». В 2017 году он вошел в состав ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Американским компаниям и физлицам запрещено проводить какие бы то ни было сделки с предприятиями холдинга. Текущие операции нужно завершить до 1 сентября. Западные компании усилили санкционное давление на Россию с начала вынужденной спецоперации на Украине, направленной на прекращение восьмилетнего геноцида русских на Донбассе. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что истинной целью санкций является «отмена РФ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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