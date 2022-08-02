Уникальный пермский завод попал под санкции США

США включило ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в санкционные списки. Дочерней структурой ММК в Пермском крае является ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод». Информация о расширении санкционного списка размещена на сайте министерства финансов США.
Завод является единственным в РФ производителем оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе. «Лысьвенский металлургический завод» изготавливает продукцию для «АвтоВАЗа». В 2017 году он вошел в состав ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
Американским компаниям и физлицам запрещено проводить какие бы то ни было сделки с предприятиями холдинга. Текущие операции нужно завершить до 1 сентября.
Западные компании усилили санкционное давление на Россию с начала вынужденной спецоперации на Украине, направленной на прекращение восьмилетнего геноцида русских на Донбассе. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что истинной целью санкций является «отмена РФ».
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США включило ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в санкционные списки. Дочерней структурой ММК в Пермском крае является ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод». Информация о расширении санкционного списка размещена на сайте министерства финансов США. Завод является единственным в РФ производителем оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе. «Лысьвенский металлургический завод» изготавливает продукцию для «АвтоВАЗа». В 2017 году он вошел в состав ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Американским компаниям и физлицам запрещено проводить какие бы то ни было сделки с предприятиями холдинга. Текущие операции нужно завершить до 1 сентября. Западные компании усилили санкционное давление на Россию с начала вынужденной спецоперации на Украине, направленной на прекращение восьмилетнего геноцида русских на Донбассе. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что истинной целью санкций является «отмена РФ».