Уникальный пермский завод попал под санкции США

03 августа 2022 в 10:40 Размер текста - 17 +

Завод производит уникальную продукцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США включило ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в санкционные списки. Дочерней структурой ММК в Пермском крае является ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод». Информация о расширении санкционного списка размещена на сайте министерства финансов США. Завод является единственным в РФ производителем оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе. «Лысьвенский металлургический завод» изготавливает продукцию для «АвтоВАЗа». В 2017 году он вошел в состав ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Американским компаниям и физлицам запрещено проводить какие бы то ни было сделки с предприятиями холдинга. Текущие операции нужно завершить до 1 сентября. Западные компании усилили санкционное давление на Россию с начала вынужденной спецоперации на Украине, направленной на прекращение восьмилетнего геноцида русских на Донбассе. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что истинной целью санкций является «отмена РФ».

США включило ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в санкционные списки. Дочерней структурой ММК в Пермском крае является ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод». Информация о расширении санкционного списка размещена на сайте министерства финансов США. Завод является единственным в РФ производителем оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе. «Лысьвенский металлургический завод» изготавливает продукцию для «АвтоВАЗа». В 2017 году он вошел в состав ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Американским компаниям и физлицам запрещено проводить какие бы то ни было сделки с предприятиями холдинга. Текущие операции нужно завершить до 1 сентября. Западные компании усилили санкционное давление на Россию с начала вынужденной спецоперации на Украине, направленной на прекращение восьмилетнего геноцида русских на Донбассе. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что истинной целью санкций является «отмена РФ».