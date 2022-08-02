Статусного пермского экс-чиновника будут судить за взятки

Игорь Кожевников получил взятки на 15 млн рублей Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю завершило расследование уголовного дела бывшего главы УФССП по Пермскому краю Игоря Коженикова. Он обвиняется в совершении 40 преступлений, связанных с получением взяток в составе группы лиц по предварительному сговору, злоупотреблении полномочиями и организации мошенничества сообщает пресс-службе краевого управления СК.

«Следствием установлено, что с февраля 2017 года по июнь 2018 года в городе Перми обвиняемый, который на тот момент являлся руководителем УФССП России по Пермскому краю, действуя в составе организованной группы, совершил действия, связанные с незаконным возбуждением исполнительных производств на основании фальсифицированных удостоверений и решений комиссий по трудовым спорам», — отмечают в пресс-службе. Затем по этим производствам со счетов юрлиц и ИП были взысканы деньги, которые в последствии были обналичены через переводы другим компаниями со счета приставов. Общая сумма составила 222 млн рублей

Также Кожевников похитил 3 млн рублей со счета межрайонного отдела УФССП и получил 15 млн рублей взяток от предпринимателей за обналичивание средств через счет приставов. Доказательная база достаточна, и поэтому уголовное дело передается в суд.

Игорь Кожевников был задержан 24 июля 2019 года. Он является фигурантом так называемого дела судебных приставов. Его фигурантами являются также подчиненная Кожевникова Александра Марданова, экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай. Сам Кожевников вину не признает.