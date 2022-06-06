Скандальный пермский экс-прокурор отправится в колонию на 11 лет

Сергей Мурай намерен оспорить приговор Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Дзержинский районный суд Перми 7 июня огласил приговор бывшему прокурору Индустриального района Перми Сергею Мураю, который был признан виновным во взяточничестве. Он приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Бывший прокурор Индустриального района Сергей Мурай по совокупности преступлений приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Также он должен заплатить штраф в 10 млн рублей.

Решением суда Мурая лишили звания старшего советника юстиции и запретили занимать госдолжности в течение пяти лет. По данным telegram-канала «РБК-Пермь», экс-прокурор намерен оспорить приговор.

Мурай является фигурантом так называемого дела судебных приставов Пермского края. С февраля по июнь 2015 года и в 2016 году он получил в виде взяток от предпринимателей миллионы рублей. Гособвинение просило взыскать с бывшего коллеги 100 млн рублей штрафа и отправить его в колонию на 13 лет.