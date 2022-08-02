02 августа 2022

В Екатеринбурге мать с ребенком на велосипеде сбил автомобилист. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Самокаты. Челябинск, самокат
Женщина с ребенком не спешились на «зебре», из-за чего водитель не успел среагировать Фото:

Женщина и ее дочка-подросток пострадали в ДТП в екатеринбургском районе Академический — из-за припаркованных машин водитель не заметил проезжающих на электровелосипеде мать и ребенка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Skoda Fabia на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на женщину с ребенком на электровелосипеде, которые не спешились при переходе дороги. В результате ДТП пострадала четырехлетняя девочка, ее доставили в больницу для обследования», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в действиях женщины также замечены нарушения. «Если пешеход подходит к нерегулируемому переходу, он обязан остановиться и дать время водителю остановить свое транспортное средство», — уточнили в городском ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что девочка на велосипеде попала под колеса машины на пешеходном переходе возле дома №68 на улице Восточная в Екатеринбурге. Она не спешилась и выехала на дорогу, а водитель ее не заметил.

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Женщина и ее дочка-подросток пострадали в ДТП в екатеринбургском районе Академический — из-за припаркованных машин водитель не заметил проезжающих на электровелосипеде мать и ребенка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Skoda Fabia на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на женщину с ребенком на электровелосипеде, которые не спешились при переходе дороги. В результате ДТП пострадала четырехлетняя девочка, ее доставили в больницу для обследования», — рассказали в пресс-службе. Отмечается, что в действиях женщины также замечены нарушения. «Если пешеход подходит к нерегулируемому переходу, он обязан остановиться и дать время водителю остановить свое транспортное средство», — уточнили в городском ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что девочка на велосипеде попала под колеса машины на пешеходном переходе возле дома №68 на улице Восточная в Екатеринбурге. Она не спешилась и выехала на дорогу, а водитель ее не заметил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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