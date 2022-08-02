02 августа 2022

Губернатор Махонин сравнил аварийные дома в Перми со Сталинградом

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Подписание соглашения правительства Пермского края с авиакомпанией Nordwind и аэропортом Большое Савино. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин обратил внимание мэра Перми Алексея Демкина на низкие темпы сноса аварийных домов Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказал публичные претензии мэру Перми Алексею Демкину. Поводом для недовольства главы региона послужили низкие темпы по сносу аварийных домов в краевой столице. Вопрос обсуждался во время заседания краевого правительства, прямая трансляция которого велась в паблике «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

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«Я прекрасно помню, как несколько месяцев назад на совещании один из городских чиновников докладывал, когда я просил ускорить снос аварийных домов. Было сказано, что это невозможно сделать быстро. Судя по информации из СМИ, это можно было сделать еще во втором квартале прошлого года. Получается, что кто-то докладывает необъективную информацию. Надо разбираться, Алексей Николаевич [Демкин], это какой-то элемент мазохизма получается. Давайте сносить это все быстрее […], чтобы города не походили на Сталинград времен Отечественной войны, а имели красивый внешний облик города», — заявил Махонин.

Губернатор акцентировал внимание Демкина на том, что некоторые компании, привлеченные к сносу аварийных домов, зарабатывают на перепродаже вторичных стройматериалов. Из-за этого процесс затягивается. Для более эффективного решения вопроса Махонин предложил привлечь регионального «мусорного» оператора, чтобы сэкономить бюджетные деньги.

Махонин неоднократно высказывал претензии к работе мэрии Перми. Так, в июне губернатор потребовал уволить профильных чиновников, ответственных за земельные и градостроительные решения. Он заявил, что вместо эффективного взаимодействия с краевой властью по вопросу вовлечения в оборот городских земель, они «пишут басни».

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказал публичные претензии мэру Перми Алексею Демкину. Поводом для недовольства главы региона послужили низкие темпы по сносу аварийных домов в краевой столице. Вопрос обсуждался во время заседания краевого правительства, прямая трансляция которого велась в паблике «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «Я прекрасно помню, как несколько месяцев назад на совещании один из городских чиновников докладывал, когда я просил ускорить снос аварийных домов. Было сказано, что это невозможно сделать быстро. Судя по информации из СМИ, это можно было сделать еще во втором квартале прошлого года. Получается, что кто-то докладывает необъективную информацию. Надо разбираться, Алексей Николаевич [Демкин], это какой-то элемент мазохизма получается. Давайте сносить это все быстрее […], чтобы города не походили на Сталинград времен Отечественной войны, а имели красивый внешний облик города», — заявил Махонин. Губернатор акцентировал внимание Демкина на том, что некоторые компании, привлеченные к сносу аварийных домов, зарабатывают на перепродаже вторичных стройматериалов. Из-за этого процесс затягивается. Для более эффективного решения вопроса Махонин предложил привлечь регионального «мусорного» оператора, чтобы сэкономить бюджетные деньги. Махонин неоднократно высказывал претензии к работе мэрии Перми. Так, в июне губернатор потребовал уволить профильных чиновников, ответственных за земельные и градостроительные решения. Он заявил, что вместо эффективного взаимодействия с краевой властью по вопросу вовлечения в оборот городских земель, они «пишут басни».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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