Переговоры о продаже новой челябинской газировки ведутся с ведущими торговыми сетями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Ниагара» из Челябинска запустила линейку газированной воды взамен аналогам Coca-Cola company с местными названиями Lime, Orange и Cola. Как URA.RU сообщили в пресс-службе производителя, новинка доступна на маркетплейсах.

«Напитки начали поступать в продажу в начале июля: пока реализация идет на маркетплейсах, но переговоры ведутся с торговыми сетями. Линейка представлена тремя брендами: Lime, Orange и Cola», — рассказали URA.RU в «Ниагаре».

Продукция представлена в среднем ценовом сегменте и позиционируется как напитки для всей семьи. По сравнению с импортными аналогами дешевле на 45%. Газировка сделана на основе сахара, остальные ингредиенты прошли отбор и продегустированы для подбора оригинального профиля вкуса. Вода разливается в тару 1,45 литра.

В июле компания представила на рынок новый напиток «Sh…», который призван заменить ушедший Schweppes. Газированная вода реализуется на маркетплейсах и в сети «Красное и белое».

Программа импортозамещения, разработанная в российском правительстве, затронула широкий спектр отраслей промышленности. Проект отчасти стал вынужденной мерой. Реализация программы связана с задачами замены ушедших с рынка РФ иностранных товаров. Ограничения были введены правительствами некоторых стран в ответ на начало спецоперации на Украине.